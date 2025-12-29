Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53253
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 20:28
Жильцы пока не понимают, как будут встречать Новый год - без света, лифта и возможности готовить еду в квартирах. Некоторые решают проблему с помощью бензиновых генераторов.
Читать новость
Читать новость
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 590
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:28
В мирное время, с достаточно развитой экономикой мы не можем восстановить свет в каком-то доме, Украина под обстрелами молниеносно по нашим меркам восстанавливает все коммуникации, тут же бред какой-то, то аким прибежище, то замеситель, то чс (вообще не пойму зачем они там) короче бугунков много, дела не видно
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:30
......как было сказано Галиной Катковой это элитное жильё,элита должна сама разобраться,акимат здесь даже не причём,застройщик и владельцы должны сами решить эту проблему каким образом никто не знает,надо больше строить элитного жилья....слава акимату.....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46672
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:39
Да, от нищих украинцев отстали лет на 50..
А наш акимат то разрешил частникам сносить дома и строить эти Элитные, а теперь он оказывается ни при чем!
Как то нелогично.,
А наш акимат то разрешил частникам сносить дома и строить эти Элитные, а теперь он оказывается ни при чем!
Как то нелогично.,
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:46
Цитата:
....восстановить не проблема кто будет платить за весь этот маскарад? Составить смету ущерба,сколько это будет стоить.Кто виноват застройщик или предприятие предоставившее электросхему дома или некачественное оборудывание было установлено....
ОГПУ:
В мирное время, с достаточно развитой экономикой мы не можем восстановить свет в каком-то доме, Украина под обстрелами молниеносно по нашим меркам восстанавливает все коммуникации, тут же бред какой-то, то аким прибежище, то замеситель
В мирное время, с достаточно развитой экономикой мы не можем восстановить свет в каком-то доме, Украина под обстрелами молниеносно по нашим меркам восстанавливает все коммуникации, тут же бред какой-то, то аким прибежище, то замеситель
....восстановить не проблема кто будет платить за весь этот маскарад? Составить смету ущерба,сколько это будет стоить.Кто виноват застройщик или предприятие предоставившее электросхему дома или некачественное оборудывание было установлено....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2382
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 21:12
Цитата:
за всё будет оплачивать ОСИ, так как не надлежаще обслуживало вверенное народом имущество . в штате не было ответственного за электрохозяйство. Даже приказа не было на электрика. Это же вообще уму непостижимо, пустить всё на самотёк. Целых три дня шёл запах горелой проводи а ОСИ не было дела до этого
родом из Шанхая2022:
....восстановить не проблема кто будет платить за весь этот маскарад?
....восстановить не проблема кто будет платить за весь этот маскарад?
за всё будет оплачивать ОСИ, так как не надлежаще обслуживало вверенное народом имущество . в штате не было ответственного за электрохозяйство. Даже приказа не было на электрика. Это же вообще уму непостижимо, пустить всё на самотёк. Целых три дня шёл запах горелой проводи а ОСИ не было дела до этого
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29460
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 30.12.25 - 00:27
Цитата:
В новом доме - скорее всего такое допустимо, так как дом минимум три года на гарантии от застройщика.
ПолиграфЪ Боярышников:
Это же вообще уму непостижимо, пустить всё на самотёк.
Это же вообще уму непостижимо, пустить всё на самотёк.
В новом доме - скорее всего такое допустимо, так как дом минимум три года на гарантии от застройщика.
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 30.12.25 - 00:40
Цитата:
Цитата:
Цитата:
М-да вот тебе тебе и элитный дом,как по мне тоя бы всё таки оплатил сейчас,что бы свет был,а потом уже нанимать экспертов и выяснять кто виноват
Была уничтожена проводка на 12 этажах, без электричества остались 40 квартир.
Источник:
Источник:
Цитата:
по 275 000 тенге с квартиры.
Источник:
storyid=58302
Источник:
storyid=58302
Цитата:
Оплатить эту работу без экспертизы были готовы только 14 владельцев квартир.
Источник:
Источник:
М-да вот тебе тебе и элитный дом,как по мне тоя бы всё таки оплатил сейчас,что бы свет был,а потом уже нанимать экспертов и выяснять кто виноват
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 30.12.25 - 09:20
В щетке хаос из проводов. И тонкие вроде. У меня стоят толстые алюминиевые ( маде ин ссср) выдерживают любой обогреватель.
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
Отправлено: 30.12.25 - 09:39
Цитата:
Алюминий-это в старых советских домах,сейчас только медь.
Медь для проводки по всем параметрам лучше.
Vit:
У меня стоят толстые алюминиевые ( маде ин ссср)
У меня стоят толстые алюминиевые ( маде ин ссср)
Алюминий-это в старых советских домах,сейчас только медь.
Медь для проводки по всем параметрам лучше.
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 30.12.25 - 23:46
Цитата:
.....это вас там всякие гарантии у нас жёк гарантий,гарантия дом элитный....
maxsaf:
В новом доме - скорее всего такое допустимо, так как дом минимум три года на гарантии от застройщика.
В новом доме - скорее всего такое допустимо, так как дом минимум три года на гарантии от застройщика.
.....это вас там всякие гарантии у нас жёк гарантий,гарантия дом элитный....
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
Отправлено: 31.12.25 - 09:09
Цитата:
Вторичка-сила.
Вторичка-мощ.
Передаю свой пламенный привет строителям "элитного" жилья. Так держать ребята. Мы в вас верим.
Добринцофф:
Вторичка-сила.
Вторичка-мощ.
Передаю свой пламенный привет строителям "элитного" жилья. Так держать ребята. Мы в вас верим.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2066
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
Отправлено: 31.12.25 - 09:12
Цитата:
Рано приветы раздаете)) на подходе через одно место разрешенный и согласованный васильевский корячится. Вот там потеха будет.
Vit:
привет строителям "элитного" жилья
привет строителям "элитного" жилья
Рано приветы раздаете)) на подходе через одно место разрешенный и согласованный васильевский корячится. Вот там потеха будет.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать