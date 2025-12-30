НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал закон
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53253
В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.25 - 23:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с законом в Казахстане теперь официально запрещена пропаганда ЛГБТ. При этом норма будет носить заявительный характер. Это означает, что нарушения не будут выявляться автоматически.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2221
Re: В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал...
Отправлено: 30.12.25 - 23:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В итоге 12 ноября депутаты Мажилиса приняли поправку о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь вне закона в Казахстане могут оказаться любые упоминания ЛГБТ в фильмах, рекламе и соцсетях.

.....про курултай нечего не сказали.Лесбиянки смогут снова собираться на курултай?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2382
Re: В Казахстане запретили пропаганду ЛГБТ: Токаев подписал...
Отправлено: 30.12.25 - 23:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....про курултай нечего не сказали.Лесбиянки смогут снова собираться на курултай?

Официально разрешили лесбиянкам собираться только на масленицу... так как это языческий праздник
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS