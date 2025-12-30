НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Два маршрутных автобуса столкнулись в Костанае
 
 
N
§ NG.kz






Два маршрутных автобуса столкнулись в Костанае
Отправлено: 30.12.25 - 13:24
Автобус маршрута № 18 столкнулся с автобусом маршрута № 12 в районе поликлиники № 2 (пересечение пр. Абая и ул. Хакимжановой). Предварительно установлено, что ДТП произошло в результате несоблюдения дистанции одним из водителей.
v
vofkakst





Re: Два маршрутных автобуса столкнулись в Костанае
Отправлено: 30.12.25 - 13:24
#1
Цитата:
 ДТП произошло в результате несоблюдения дистанции одним из водителей.

Но никак не потому, что город снегом завален и не очищен ?
Михаил
Михаил







Re: Два маршрутных автобуса столкнулись в Костанае
Отправлено: 30.12.25 - 14:19
#2
Думал, что хоть к обеду основные улицы почистят- хренушки! Машины в колеях, выкидывает на обочину, на встречку на Карбышева, Воинов интернационалистов... Про более мелкие улицы вообще разговора нет.. Анус...
р
родом из Шанхая2022





Re: Два маршрутных автобуса столкнулись в Костанае
Отправлено: 30.12.25 - 23:21
#3
Цитата:
Михаил:
тернационалистов... Про более мелкие улицы вообще разговора нет.. Анус...


...у нас в ПЧСТРе всю ночь чистил дядя Жора все улицы чистые.....
