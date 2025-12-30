НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Где согреться, если непогода застала вас в пути в Костанайской области?
 
 
N
NG.kz
Я робот
20.12.07
53251
Где согреться, если непогода застала вас в пути в Костанайской области?
Отправлено: 30.12.25 - 18:28
Адреса пунктов обогрева, действующих в нашем регионе в дни неблагоприятных погодных условий, предоставило управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Только в Костанае и Рудном действуют пять и четыре пункта обогрева соответственно. В Костанайском районе их 27.
Читать новость

olegggon
olegggon
01.07.11
1448
Re: Где согреться, если непогода застала вас в пути в...
Отправлено: 30.12.25 - 18:28
И что, прям можно в «целинку» забуриться?, - «я на обогрев»? 500 мест написано. Пошлют подальше скорее всего, и ещё подопнут.
р
родом из Шанхая2022
22.04.22
2221
Re: Где согреться, если непогода застала вас в пути в...
Отправлено: 30.12.25 - 22:43
....только в трёх городах можно обогреться,почему в районых центрах нету?Как я буду возвращаться из Ковыльного буран, метель.....
