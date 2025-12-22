Покойся с Миром Станислав! Мы как представители русского мира на форуме приносим тебе верность на продолжение нашего общего дела, бить врага по всему фронту! Храм Христа Спасителя и Испанец, остающийся для нас живым
Сегодня газ привезли в баллонах, из костаная. Какая милота! Совсем как у пробабки в деревне в 60-х годах прошлого века. Из району газ привезли...в рудный б.., в город, в котором газовая заправка для автобусов ещё в девяностых была.
Vit: Значит на новогоднем столе всё таки будут жареные перепёлки, гусь в яблоках. Костанай не оставил братьев рудничан в беде
Та ну, это на пушку газовую в цех. Ещё у водителя спрашиваю "...а че, в рудном не заправляют?", он говорит "..ну ездит бочка заправщик, цена такая же", я ему "..а какая тогда хрен разница?! Мог бы он приехать и заправить", он отвечает "...да я сомневаюсь что он ради ваших трех баллонов к вам поедет". Ох...ть как нашим бизнесменам деньги нужны. Че их там, доить в очередной раз собрались? наверное правильно раз они сами не стесняясь практически говорят "да не нужны нам деньги"
Так даже на АГЗС заправка баллонов запрещена, только обмен! Заправляют баллоны в стационарных условиях на предприятии. Кто то пытается машахатить в мелких АГЗС , но там штраф конский и переходник другой нужен. Поэтому никто и не связывается,хотя переходник не проблема.
saba: Так даже на АГЗС заправка баллонов запрещена
Это понятно. Мы их и так обменивали, и сегодня обменяли. Но, прежде у нас было газовое предприятие, куда можно было приехать с пустым баллоном и обменять его, или же тот же водитель развозил баллоны по городу, но грузился он здесь, в рудном. А сегодня он, на этом газончике, приехал с баллонами из костаная. Много он так может привезти за день?
