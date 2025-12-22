НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 674 из 674«1...672673674
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 15:55
#10096
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:


Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.25 - 17:33
#10097
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit

:lol: :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46672
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.25 - 21:37
#10098
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Цитата: таноми52:

Это который не зетпатриот и сдал наш русский мир, продав с потрохами?
Вит, ты что там?
Это же наш враг!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46672
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.25 - 13:32
#10099
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покойся с Миром Станислав!
Мы как представители русского мира на форуме приносим тебе верность на продолжение нашего общего дела, бить врага по всему фронту!
Храм Христа Спасителя и Испанец, остающийся для нас живым
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.25 - 15:45
#10100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня газ привезли в баллонах, из костаная. Какая милота! Совсем как у пробабки в деревне в 60-х годах прошлого века. Из району газ привезли...в рудный б.., в город, в котором газовая заправка для автобусов ещё в девяностых была.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.25 - 16:00
#10101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Поздравляю. Значит на новогоднем столе всё таки будут жареные перепёлки, гусь в яблоках. Костанай не оставил братьев рудничан в беде :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.25 - 16:09
#10102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Значит на новогоднем столе всё таки будут жареные перепёлки, гусь в яблоках. Костанай не оставил братьев рудничан в беде

Та ну, это на пушку газовую в цех.
Ещё у водителя спрашиваю "...а че, в рудном не заправляют?", он говорит "..ну ездит бочка заправщик, цена такая же", я ему "..а какая тогда хрен разница?! Мог бы он приехать и заправить", он отвечает "...да я сомневаюсь что он ради ваших трех баллонов к вам поедет". Ох...ть как нашим бизнесменам деньги нужны. Че их там, доить в очередной раз собрались? наверное правильно раз они сами не стесняясь практически говорят "да не нужны нам деньги"
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.25 - 17:57
#10103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
а че, в рудном не заправляют?"

Так даже на АГЗС заправка баллонов запрещена, только обмен! Заправляют баллоны в стационарных условиях на предприятии. Кто то пытается машахатить в мелких АГЗС , но там штраф конский и переходник другой нужен. Поэтому никто и не связывается,хотя переходник не проблема.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.25 - 20:16
#10104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Так даже на АГЗС заправка баллонов запрещена

Это понятно. Мы их и так обменивали, и сегодня обменяли. Но, прежде у нас было газовое предприятие, куда можно было приехать с пустым баллоном и обменять его, или же тот же водитель развозил баллоны по городу, но грузился он здесь, в рудном. А сегодня он, на этом газончике, приехал с баллонами из костаная. Много он так может привезти за день?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29460
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.25 - 20:55
#10105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
А сегодня он, на этом газончике, приехал с баллонами из костаная

Зато три улицы переименовали :lol: :lol: :lol:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.12.25 - 21:15
#10106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разбавить скуку во флуде


Профайл
b
§ britvadev
(Пользователи)
Регистрация:
27.12.25
Сообщений:
1
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.25 - 15:41
#10107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет не удержался

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46672
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.25 - 01:48
#10108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, моя тема вышла в НГ..

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.25 - 17:26
#10109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.25 - 19:47
#10110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так господа. Только что закончил мариновать шампиньоны и хе из щуки. Хе, пальчики оближете, такого даже в лучших ресторанах нету)
Это я как профессиональный повар говорю)

Приходим в гости на дегустацию. Незабываем с собой пузырек захватить.)
Профайл
Страница 674 из 674«1...672673674
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS