Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53249
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 16:15
Сегодня, 30 декабря, на последнем в этом году заседании акимата Костанайской области подводили итоги работы по развитию дорожной инфраструктуры региона. На эти цели в 2025 году отрасль получила рекордные 103 млрд тенге.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 470
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 16:15
Эх, сколько кормушек откроют
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 238
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 16:52
Кормушка , это когда снова будут ремонтировать , там распил больше, а не пускать авто с перевесом это , сохранение дороги.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2063
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 17:09
Сколько средств было собрано с платных дорог, в частности "Костанай-Рудный", во время неправомерного взимания платы во время несоответствия заявленным нормам и требованиям безопасности?
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 17:34
Цитата:
Скорей всего будут продавать для них официальные пропуска. Да дорогие будут.
Но проблема то останется. Некачечтвеные дороги будут продолжать ломать.
У нас как всегда, власти подходят к решению проблемы через жопу)
А ведь решение в другой стороне лежит. В качестве строительства. И это касается всех. И строителей домов и дорог
[Исправлено: Vit, 30.12.2025 - 17:36]
Анатолий: а не пускать авто с перевесом это , сохранение дороги.По любому будут пускать самосвалы. Они все с перегрузом по нашим законам, а подругому самосвал не предназначен. Он не будет таскать по 5 т. Тогда его проще на металлом сдать.
Скорей всего будут продавать для них официальные пропуска. Да дорогие будут.
Но проблема то останется. Некачечтвеные дороги будут продолжать ломать.
У нас как всегда, власти подходят к решению проблемы через жопу)
А ведь решение в другой стороне лежит. В качестве строительства. И это касается всех. И строителей домов и дорог
[Исправлено: Vit, 30.12.2025 - 17:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18401
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 18:58
Цитата:
Уже в городе машины служебные даже Костанай Су не пускают на центральные дороги
Хочешь на грузовике проехать едь в объезд
Уже знакомые водители рассказывали ругались что гаишники сказали начнут штрафовать
Цитата:
Строят дороги потом их рушат за несколько лет и опять ремонтировать надо, вот это как раз через опу решение проблемы
А большегрузы ограничить вполне себе европейская мера
Много ты в Польше по центру города можешь на длиномере своем разъезжать?
Vit:
По любому будут пускать самосвалы.
По любому будут пускать самосвалы.
Уже в городе машины служебные даже Костанай Су не пускают на центральные дороги
Хочешь на грузовике проехать едь в объезд
Уже знакомые водители рассказывали ругались что гаишники сказали начнут штрафовать
Цитата:
Vit:
нас как всегда, власти подходят к решению проблемы через жопу)
нас как всегда, власти подходят к решению проблемы через жопу)
Строят дороги потом их рушат за несколько лет и опять ремонтировать надо, вот это как раз через опу решение проблемы
А большегрузы ограничить вполне себе европейская мера
Много ты в Польше по центру города можешь на длиномере своем разъезжать?
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 19:41
Цитата:
Так у нас ваще самосвалы попадают под запрет. Не по городу а по трассам
abaika95: Много ты в Польше по центру города можешь на длиномере своем разъезжать?Нет конечно. Только Обьездные. Центр во всех странах запрещён.
Так у нас ваще самосвалы попадают под запрет. Не по городу а по трассам
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10490
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 19:58
Цитата:
Почему было?
Мне вот недавно за проезд Костанай-Рудный счёт пришёл на каспий за ноябрь.
vofkakst:
Сколько средств было собрано с платных дорог, в частности "Костанай-Рудный", во время неправомерного взимания платы во время несоответствия заявленным нормам и требованиям безопасности?
Сколько средств было собрано с платных дорог, в частности "Костанай-Рудный", во время неправомерного взимания платы во время несоответствия заявленным нормам и требованиям безопасности?
Почему было?
Мне вот недавно за проезд Костанай-Рудный счёт пришёл на каспий за ноябрь.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2063
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 20:28
Цитата:
Я про тот период, когда дорога была на ремонте и по праву НЕ должна была быть платной. Но куда там власть имущим заморачиваться на таких вещах, как правомерность и законность, в самом деле)
Добринцофф:
Почему было?
Почему было?
Я про тот период, когда дорога была на ремонте и по праву НЕ должна была быть платной. Но куда там власть имущим заморачиваться на таких вещах, как правомерность и законность, в самом деле)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Подмосковье
- Регистрация:
- 25.05.09
- Сообщений:
- 1319
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 21:46
Цитата:
Vit, вы так не переживайте!
Что в Казахстане, что в России, да и во многих других республиках бывшего СССР, для дорог республиканского (федерального) значения нагрузка установлена в 11,5 тс на ось, на местных дорогах 10 тс.
Если в пример взять классический советский КамАЗ 5511, то его пустая (снаряжённая) масса 7,4 ТН, полезная нагрузка в 10 тн, итого 17,4 ТН, разделив на 3 это менее 10 тс на ось.
Нынешние, например Камазы, речь про 3-осные, имеют снаряженный вес от 7,5 до 13 тонн, (седельные тягачи не в счёт, там свои тележки на "прицепе") и с учётом груза их общий вес с грузомдостигает от 12 до 33 тонн.
Вот 33 тс на ось (КамАЗ 6520) для респцбликанских трасс подходит, а для местных с 10тс на ось нет, но есть иные модели как 65115 с общей массой с грузом 25 тс на 3 оси, - то есть попадают 10 тс на ось.
Понятно что государство хочет отгородиться от тех кто нарушает общий вес грузового транспорта, и приучать их загружать грузовой транспорт согласно выбранного маршрута движения.
Vit:
Так у нас ваще самосвалы попадают под запрет. Не по городу а по трассам
Так у нас ваще самосвалы попадают под запрет. Не по городу а по трассам
Vit, вы так не переживайте!
Что в Казахстане, что в России, да и во многих других республиках бывшего СССР, для дорог республиканского (федерального) значения нагрузка установлена в 11,5 тс на ось, на местных дорогах 10 тс.
Если в пример взять классический советский КамАЗ 5511, то его пустая (снаряжённая) масса 7,4 ТН, полезная нагрузка в 10 тн, итого 17,4 ТН, разделив на 3 это менее 10 тс на ось.
Нынешние, например Камазы, речь про 3-осные, имеют снаряженный вес от 7,5 до 13 тонн, (седельные тягачи не в счёт, там свои тележки на "прицепе") и с учётом груза их общий вес с грузомдостигает от 12 до 33 тонн.
Вот 33 тс на ось (КамАЗ 6520) для респцбликанских трасс подходит, а для местных с 10тс на ось нет, но есть иные модели как 65115 с общей массой с грузом 25 тс на 3 оси, - то есть попадают 10 тс на ось.
Понятно что государство хочет отгородиться от тех кто нарушает общий вес грузового транспорта, и приучать их загружать грузовой транспорт согласно выбранного маршрута движения.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: ГИП
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать