Обсуждение публикаций
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53249
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 16:15
Сегодня, 30 декабря, на последнем в этом году заседании акимата Костанайской области подводили итоги работы по развитию дорожной инфраструктуры региона. На эти цели в 2025 году отрасль получила рекордные 103 млрд тенге.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
470
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 16:15
#1
Эх, сколько кормушек откроют
Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
238
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 16:52
#2
Кормушка , это когда снова будут ремонтировать , там распил больше, а не пускать авто с перевесом это , сохранение дороги.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2063
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 17:09
#3
Сколько средств было собрано с платных дорог, в частности "Костанай-Рудный", во время неправомерного взимания платы во время несоответствия заявленным нормам и требованиям безопасности?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17357
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 17:34
#4
Цитата:
Анатолий: а не пускать авто с перевесом это , сохранение дороги.
По любому будут пускать самосвалы. Они все с перегрузом по нашим законам, а подругому самосвал не предназначен. Он не будет таскать по 5 т. Тогда его проще на металлом сдать.

Скорей всего будут продавать для них официальные пропуска. Да дорогие будут.

Но проблема то останется. Некачечтвеные дороги будут продолжать ломать. :lol:

У нас как всегда, власти подходят к решению проблемы через жопу)
А ведь решение в другой стороне лежит. В качестве строительства. И это касается всех. И строителей домов и дорог

[Исправлено: Vit, 30.12.2025 - 17:36]
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18401
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 18:58
#5
Цитата:
Vit:
По любому будут пускать самосвалы.

Уже в городе машины служебные даже Костанай Су не пускают на центральные дороги

Хочешь на грузовике проехать едь в объезд
Уже знакомые водители рассказывали ругались что гаишники сказали начнут штрафовать

Цитата:
Vit:
нас как всегда, власти подходят к решению проблемы через жопу)


Строят дороги потом их рушат за несколько лет и опять ремонтировать надо, вот это как раз через опу решение проблемы


А большегрузы ограничить вполне себе европейская мера
Много ты в Польше по центру города можешь на длиномере своем разъезжать?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17357
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 19:41
#6
Цитата:
abaika95: Много ты в Польше по центру города можешь на длиномере своем разъезжать?
Нет конечно. Только Обьездные. Центр во всех странах запрещён.

Так у нас ваще самосвалы попадают под запрет. Не по городу а по трассам
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10490
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 19:58
#7
Цитата:
vofkakst:
Сколько средств было собрано с платных дорог, в частности "Костанай-Рудный", во время неправомерного взимания платы во время несоответствия заявленным нормам и требованиям безопасности?

Почему было?
Мне вот недавно за проезд Костанай-Рудный счёт пришёл на каспий за ноябрь.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2063
«Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по защите дорог рассказали в акимате Костанайской области
Отправлено: 30.12.25 - 20:28
#8
Цитата:
Добринцофф:
Почему было?

Я про тот период, когда дорога была на ремонте и по праву НЕ должна была быть платной. Но куда там власть имущим заморачиваться на таких вещах, как правомерность и законность, в самом деле)
ГИП
* ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1319
Re: «Окружим весами по периметру» - О планах на 2026 год по...
Отправлено: 30.12.25 - 21:46
#9
Цитата:
Vit:
Так у нас ваще самосвалы попадают под запрет. Не по городу а по трассам

Vit, вы так не переживайте!
Что в Казахстане, что в России, да и во многих других республиках бывшего СССР, для дорог республиканского (федерального) значения нагрузка установлена в 11,5 тс на ось, на местных дорогах 10 тс.
Если в пример взять классический советский КамАЗ 5511, то его пустая (снаряжённая) масса 7,4 ТН, полезная нагрузка в 10 тн, итого 17,4 ТН, разделив на 3 это менее 10 тс на ось.
Нынешние, например Камазы, речь про 3-осные, имеют снаряженный вес от 7,5 до 13 тонн, (седельные тягачи не в счёт, там свои тележки на "прицепе") и с учётом груза их общий вес с грузомдостигает от 12 до 33 тонн.
Вот 33 тс на ось (КамАЗ 6520) для респцбликанских трасс подходит, а для местных с 10тс на ось нет, но есть иные модели как 65115 с общей массой с грузом 25 тс на 3 оси, - то есть попадают 10 тс на ось.
Понятно что государство хочет отгородиться от тех кто нарушает общий вес грузового транспорта, и приучать их загружать грузовой транспорт согласно выбранного маршрута движения.
