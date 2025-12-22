Отправлено: - 16:09

Vit:

Значит на новогоднем столе всё таки будут жареные перепёлки, гусь в яблоках. Костанай не оставил братьев рудничан в беде

Цитата:Та ну, это на пушку газовую в цех.Ещё у водителя спрашиваю "...а че, в рудном не заправляют?", он говорит "..ну ездит бочка заправщик, цена такая же", я ему "..а какая тогда хрен разница?! Мог бы он приехать и заправить", он отвечает "...да я сомневаюсь что он ради ваших трех баллонов к вам поедет". Ох...ть как нашим бизнесменам деньги нужны. Че их там, доить в очередной раз собрались? наверное правильно раз они сами не стесняясь практически говорят "да не нужны нам деньги"