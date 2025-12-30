Отправлено: - 21:46

Vit:

Так у нас ваще самосвалы попадают под запрет. Не по городу а по трассам

Цитата:Vit, вы так не переживайте!Что в Казахстане, что в России, да и во многих других республиках бывшего СССР, для дорог республиканского (федерального) значения нагрузка установлена в 11,5 тс на ось, на местных дорогах 10 тс.Если в пример взять классический советский КамАЗ 5511, то его пустая (снаряжённая) масса 7,4 ТН, полезная нагрузка в 10 тн, итого 17,4 ТН, разделив на 3 это менее 10 тс на ось.Нынешние, например Камазы, речь про 3-осные, имеют снаряженный вес от 7,5 до 13 тонн, (седельные тягачи не в счёт, там свои тележки на "прицепе") и с учётом груза их общий вес с грузомдостигает от 12 до 33 тонн.Вот 33 тс на ось (КамАЗ 6520) для респцбликанских трасс подходит, а для местных с 10тс на ось нет, но есть иные модели как 65115 с общей массой с грузом 25 тс на 3 оси, - то есть попадают 10 тс на ось.Понятно что государство хочет отгородиться от тех кто нарушает общий вес грузового транспорта, и приучать их загружать грузовой транспорт согласно выбранного маршрута движения.