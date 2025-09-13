Отправлено: - 11:24

Всем желаю гармоничного и отличного дня!Отмечают, что 2026 год по восточному календарю — это год Красной Огненной Лошади, что означает период динамичных перемен, энергии, свободы, активности и стремления к новым достижениям в карьере, финансах и личной жизни. Это год для тех, кто готов к действию, путешествиям, смелым проектам и не боится быть в центре внимания, а главные цвета для встречи года – яркий красный, золотой, желтый, а также белый и серебристый.