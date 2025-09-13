НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Эл-починно
Форумная эклектика
Отправлено: 13.09.25 - 14:18
#1666
В фондах музея хранятся два тома автобиографического романа «Школа жизни» с автографом, присланные по почте в 1958 году следующего содержания: «Дорогому моему другу, – Михаилу Шолохову. Сабит Муканов 26 – ХII – 1958 г. Москва» Галина ГоворухинаЕлена Клейменова

источник
Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 03.10.25 - 15:37
#1667
родом из Шанхая2022:......не смеши и так не куда смеяться..... :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:

Частушка - от дяди Вани :lol: :lol: :lol:

Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.25 - 20:12
#1668
В Таджикистан на саммит глав государств СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе, приедут восемь президентов стран Содружества.

Встреча президента Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным.


Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.25 - 10:20
#1669
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего выходного дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями!
Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.25 - 10:23
#1670
Отмечают, что президент США Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин посетят РК (Республика Корея) с государственными визитами в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил 24 октября начальник управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Ви Сон Рак. Президент РК проведёт переговоры с Дональдом Трампом 29 октября, а с Си Цзиньпином 1 ноября. Переговоры пройдут в городе Кёнчжу, месте проведения саммита АТЭС.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.25 - 10:27
#1671
В ходе работы АТЭС миротворец Д.Трамп может встретится с "братухой" Виталика, с северокорейским лидером Ким Чен Ыном :lol: :lol: :lol:

Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.25 - 13:00
#1672
Миротворец - в аэропорту Малайзии станцевал местный танец с группой артистов :lol: :lol: :lol:


Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 07.11.25 - 10:11
#1673
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, пусть сегодня всё, что вы делаете, приносит радость и день будет успешным!

1
Форумная эклектика
Отправлено: 09.11.25 - 13:24
#1674
Шалом , бауырлар мен қарындастар..
Здравствуйте, братья и сестры то ли сестренки, перевод.

Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 25.11.25 - 15:02
#1675
Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 28.11.25 - 13:48
#1676
Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.25 - 11:14
#1677
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум!

Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.25 - 09:41
#1678
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем хорошего желаю дня, мира, улыбок, радости, добра и позитивчика сполна!

Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 29.12.25 - 09:54
#1679
Kairat stayer
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.25 - 11:24
#1680
Всем желаю гармоничного и отличного дня!

Отмечают, что 2026 год по восточному календарю — это год Красной Огненной Лошади, что означает период динамичных перемен, энергии, свободы, активности и стремления к новым достижениям в карьере, финансах и личной жизни. Это год для тех, кто готов к действию, путешествиям, смелым проектам и не боится быть в центре внимания, а главные цвета для встречи года – яркий красный, золотой, желтый, а также белый и серебристый.

public image album
