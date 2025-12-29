Отправлено: - 20:50





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=58298 - Мы предложили ОСИ две специализированные компании, которые готовы выполнить восстановительные работы и подключить дом к электричеству на постоянной основе, как положено, - сказал аким. - Решение, с кем работать, принимает объединение собственников квартир.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.12.2025 - 21:54]

Цитата:Во первых, нельзя проводить восстановительные работы без экспертизы, которая должна проводиться в присутствии всех заинтересованных лиц. иначе результаты экспертизы могут признать не действительными. во вторых, ОСИ обязано предоставить Акты ежемесячного обследования электроустановок и оборудования. в штате ОСИ должен быть ответственный за электрохозяйство, который несёт ответственность за безопасность содержание оборудования в исправном состоянии, которого нет ни в одном ОСИ города. бездумное продвижения политики ОСИ по вине которого будут страдать жители города. . Было бы ПКСКа, можно было бы отремонтировать собственными силами, что было бы гораздо дешевле. Была бы вина БК Строй, они бы уже всё восстановили и забыли бы про это. Значить тут вина ОСИ, которые в этом ни в зуб ногой.. обучение не проходят, думают что и так всё сойдёт. Плавкие предохранители выдержали, значить КЗ не было, был от нагрузки банальный перегрев присоединительных контактов, за которыми должен был надзор ответственного за электрохозяйство. Тем более, за новым домом нужен первое время глаз да глаз . Вангую что такой будет результат экспертизы, проведение которого выльется жильцам в копеечку.. м виновником признают ОСИ.