Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
 
 
Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
29.12.25 - 16:21
Депутат мажилиса Ермурат Бапи предложил для защиты национальной безопасности законодательно урегулировать выезд за границу бывших высокопоставленных лиц, располагающих государственными тайнами.
vofkakst
Re: Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
29.12.25 - 16:21
Лицемеры))) те, кто взаимодействовал с задней стороны, сейчас громче всех топит за запреты.
Сабыр
Re: Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
29.12.25 - 16:23
Вау,да неужели :lol:
сайлау курманов
Re: Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
29.12.25 - 16:37
Тикток кипит гневными коментами в отношении бывшего первого президента,люди находят правильным решение о таком запрете. Некоторые открыто призывают успокоитья и отдыхать на пенсии
Дантист
Re: Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
29.12.25 - 20:51
А чего все так испугались? Ну хочет ездить человек, чего ему на пенсии дома сидеть.
ПолиграфЪ Боярышников
Re: Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
29.12.25 - 21:03
Цитата:
«Что это за суетливая беготня?! Неужели это всего лишь унизительное поведение человека, который когда-то единолично правил и командовал народом, но теперь понял, что тот не станет для него защитой?

Источник:


Бегает только ради своих детей. Потому что понимает, что после его смерти за коррупцию привлекут Даригу и всех остальных, которые за счёт народа жили не тужили.
maxsaf
Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
30.12.25 - 00:17
Цитата:
Дантист:
А чего все так испугались? Ну хочет ездить человек, чего ему на пенсии дома сидеть.

Пенс может к пенсу в гости ездить, к Бараку Обаме, например. К Путину по делам ездят. А какие дела там у бывшего президента? Личные или государственные? И почему их в секрете держат?
saba
Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
30.12.25 - 09:57
У Назарбаева ситуация схожая с Горбачёвым, нелюбовь в своей стране и большой авторитет за границей! Мне кажется, что он вполне может внести свой вклад в урегулировании украинского конфликта, учитывая прекрасные отношения с Путиным и любовь к Украине в которой он сам неоднократно признавался публично!Помнится в Астане подвыпив они вместе с Кучмой и по моему Ельциным, в последнем я не уверен пел украинские песни. Напомню в молодости Назарбаев работал в Запорожье!
Да и в общем я не считаю, что это был самый плохой президент в мире, сейчас тоже как то очень странные тенденции возникают! И журналистов арестовывают и за счёт народа бюджет государства пополняют, как будет дальше непонятно!

Skeptic
Re: Назарбаеву предлагают запретить выезд из Казахстана
30.12.25 - 10:13
И при этом сам инициатор оглядывается на Россию...
Какая разница, "как Кремль воспримет политический смысл подобного шага"?
Это внутреннее дело Казахстана.
