«Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после пожара в элитной многоэтажке Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 14:21
Пожар в доме по пр. Абая, 111 произошел 19 декабря. Из-за того, что возгорание произошло в электрощитовой, без электричества остались жильцы 40 квартир. По их мнению, ситуация нуждается в экстренном решении. Читать новость
Ну что вот для БК Строй эти затраты,а? Что за отношение к покупателям? Ведь их косяк 100%! Тут ведь долго искать крайнего не надо,либо проектировщик напроектировал,либо снабженец взял откат за не качественный автомат. Но в любом случае жильцы не виноваты!
В Рудном на пересечении виноградная -промышленая, электрокампание регулярно копалась в любое время года в поиске разрыва на рабочем кабеле, вот уже на протяжении двадцати лет,пока я здесь ЖИВУ. Только в этом году,электрики решили обойти колодец водоканала,который регулярно топил вокруг себя в радиусе несколько метров, и о чудо! Нет разрыва кабеля уже равно
в квартире на юбилейке когда жил, если работает микроволновка, при включении духовки автомат выбивало) однако здравствуйте)) продал, плююсь до сих пор. та же песня. тут всех нужно проверить и проектный, и тех надзор и самого застройщика.
- Мы предложили ОСИ две специализированные компании, которые готовы выполнить восстановительные работы и подключить дом к электричеству на постоянной основе, как положено, - сказал аким. - Решение, с кем работать, принимает объединение собственников квартир.
Во первых, нельзя проводить восстановительные работы без экспертизы, которая должна проводиться в присутствии всех заинтересованных лиц. иначе результаты экспертизы могут признать не действительными. во вторых, ОСИ обязано предоставить Акты ежемесячного обследования электроустановок и оборудования. в штате ОСИ должен быть ответственный за электрохозяйство, который несёт ответственность за безопасность содержание оборудования в исправном состоянии, которого нет ни в одном ОСИ города. бездумное продвижения политики ОСИ по вине которого будут страдать жители города. . Было бы ПКСКа, можно было бы отремонтировать собственными силами, что было бы гораздо дешевле. Была бы вина БК Строй, они бы уже всё восстановили и забыли бы про это. Значить тут вина ОСИ, которые в этом ни в зуб ногой.. обучение не проходят, думают что и так всё сойдёт. Плавкие предохранители выдержали, значить КЗ не было, был от нагрузки банальный перегрев присоединительных контактов, за которыми должен был надзор ответственного за электрохозяйство. Тем более, за новым домом нужен первое время глаз да глаз . Вангую что такой будет результат экспертизы, проведение которого выльется жильцам в копеечку.. м виновником признают ОСИ.
Тьфу тьфу у нас работает одновременно и микроволновка и стиралка, пока ничего не выбивает, по запарке даже бывает духовку электрическую одновременно включу, всё работает, хотя лучше не рисковать конечно. В последнее время часто рекламирую наш Кунай , хоть квартиры строили как бюджет, но в доме тепло, раньше очень жарко было даже при выключенных батареях, а про парковки даже сказать нечего, практически пустые стоят, уж очень они большие, чему не нарадуюсь! Вчера заезжал в "человейник" по улице Шакшак батыра( Уральская)45 очень плевался не только я , но и водитель скорой, которому я проезд загородил, а пятиться назад метров сорок надо было, рискуя задеть машины по бокам!
Если кто вставил вместо автомата,жучёк,то какая может быть гарантия? Вот к примеру если вы постираете свой смартфон в стиралке,или будете заливать бензин в дизельную машину,то о какой гарантии может идти речь?
