Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце - глава Минфина
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53246
Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце - глава Минфина
Отправлено: 29.12.25 - 11:53
Министерство финансов полностью готово к администрированию мобильных переводов и располагает исчерпывающими данными о каждом налогоплательщике в стране. По словам министра финансов, Казахстан активно обменивается налоговой информацией с другими государствами.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2059
Re: Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце -...
Отправлено: 29.12.25 - 11:53
#1
Цитата:
Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце - глава Минфина


Ну какого ж тогда художника вы тут то декларациями стращаете, то проверками, если к вас все есть? Что за детский сад? Или просто хочется в людей потыкать, чтобы побегали за вами?
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1025
Re: Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце -...
Отправлено: 29.12.25 - 12:29
#2
Создано большое "озеро данных", — сообщил Такиев.

утекало уже не раз ваше "озеро" :-x
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7937
Re: Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце -...
Отправлено: 29.12.25 - 14:47
#3
Говорят за границей есть диаспора беглых граждан,убежавших и скрывших от фискальных органов награбеных денег на которые эти персоны проживают в своих хоромах,хотелось бы здесь или отсюда поподробнее пожалуйста
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1025
Re: Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце -...
Отправлено: 29.12.25 - 14:52
#4
Цитата:
сайлау курманов:
Говорят за границей есть диаспора

с байкер стрит даже можете начать))
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8460
Re: Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце -...
Отправлено: 30.12.25 - 09:33
#5
Цитата:
сайлау курманов:
поподробнее пожалуйста

А что лично Вам это даст? Или как у Абике есть большой зуд порасстреливать?
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1025
Re: Налоговая обладает полной информацией о каждом казахстанце -...
Отправлено: 30.12.25 - 09:47
#6
Цитата:
saba:
Или как у Абике есть большой зуд порасстреливать?

ну это пока ИИ бесплатные промты отрабатывает))
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  Быстрый ответ в эту тему
