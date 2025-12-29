В мирное время, с достаточно развитой экономикой мы не можем восстановить свет в каком-то доме, Украина под обстрелами молниеносно по нашим меркам восстанавливает все коммуникации, тут же бред какой-то, то аким прибежище, то замеситель, то чс (вообще не пойму зачем они там) короче бугунков много, дела не видно
......как было сказано Галиной Катковой это элитное жильё,элита должна сама разобраться,акимат здесь даже не причём,застройщик и владельцы должны сами решить эту проблему каким образом никто не знает,надо больше строить элитного жилья....слава акимату.....
....восстановить не проблема кто будет платить за весь этот маскарад? Составить смету ущерба,сколько это будет стоить.Кто виноват застройщик или предприятие предоставившее электросхему дома или некачественное оборудывание было установлено....
за всё будет оплачивать ОСИ, так как не надлежаще обслуживало вверенное народом имущество . в штате не было ответственного за электрохозяйство. Даже приказа не было на электрика. Это же вообще уму непостижимо, пустить всё на самотёк. Целых три дня шёл запах горелой проводи а ОСИ не было дела до этого
