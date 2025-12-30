НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Тобол» завершил первый круг регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу
 
 
«Тобол» завершил первый круг регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу
Заключительную двухматчевую серию года «Тобол» провел в гостях против «Барсов Атырау». В первом круге костанайцы дважды уступили атыраускому клубу и перед вторым очным противостоянием отставали от идущих третьими в чемпионате «Барсов Атырау» на пять очков.
грустно..
молодежь и родню Тимура продвигать конечно хорошо, но на пару лет про победы можно забыть..
а жаль.
вспоминаю чемпионский состав Дербуш, Султанов, Казанцев... эх времена были
