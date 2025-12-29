НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53244
Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после пожара, обсуждали жильцы 12-этажки и акимат Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 20:28
Жильцы пока не понимают, как будут встречать Новый год - без света, лифта и возможности готовить еду в квартирах. Некоторые решают проблему с помощью бензиновых генераторов.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
590
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:28
#1
В мирное время, с достаточно развитой экономикой мы не можем восстановить свет в каком-то доме, Украина под обстрелами молниеносно по нашим меркам восстанавливает все коммуникации, тут же бред какой-то, то аким прибежище, то замеситель, то чс (вообще не пойму зачем они там) короче бугунков много, дела не видно
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2216
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:30
#2
......как было сказано Галиной Катковой это элитное жильё,элита должна сама разобраться,акимат здесь даже не причём,застройщик и владельцы должны сами решить эту проблему каким образом никто не знает,надо больше строить элитного жилья....слава акимату.....
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46671
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:39
#3
Да, от нищих украинцев отстали лет на 50..
А наш акимат то разрешил частникам сносить дома и строить эти Элитные, а теперь он оказывается ни при чем!
Как то нелогично.,
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2216
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 20:46
#4
Цитата:
ОГПУ:
В мирное время, с достаточно развитой экономикой мы не можем восстановить свет в каком-то доме, Украина под обстрелами молниеносно по нашим меркам восстанавливает все коммуникации, тут же бред какой-то, то аким прибежище, то замеситель

....восстановить не проблема кто будет платить за весь этот маскарад? Составить смету ущерба,сколько это будет стоить.Кто виноват застройщик или предприятие предоставившее электросхему дома или некачественное оборудывание было установлено....
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2378
Re: Праздник в темноте - Как восстановить электроснабжение после...
Отправлено: 29.12.25 - 21:12
#5
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....восстановить не проблема кто будет платить за весь этот маскарад?


за всё будет оплачивать ОСИ, так как не надлежаще обслуживало вверенное народом имущество . в штате не было ответственного за электрохозяйство. Даже приказа не было на электрика. Это же вообще уму непостижимо, пустить всё на самотёк. Целых три дня шёл запах горелой проводи а ОСИ не было дела до этого
