Обсуждение публикаций
Штраф заплатит мать подростка, матерившегося в школе Лисаковска
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53244
Штраф заплатит мать подростка, матерившегося в школе Лисаковска
Отправлено: 29.12.25 - 20:15
Нецензурной бранью выражался 14-летний юноша во время урока в общеобразовательной школе. Инцидент произошел утром 10 декабря. За мелкое хулиганство, совершенное подростком, пред судом предстала его мать.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
330
Re: Штраф заплатит мать подростка, матерившегося в школе...
Отправлено: 29.12.25 - 20:15
#1
Надо чтобы " сыночка-корзиночка " этот штраф отработал с метлой и лопатой на улице, а не мамка заплатила!
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2378
Re: Штраф заплатит мать подростка, матерившегося в школе...
Отправлено: 29.12.25 - 21:56
#2
Цитата:
Филипповна:
Надо чтобы " сыночка-корзиночка " этот штраф отработал с метлой и лопатой на улице, а не мамка заплатила!

За кулисами мать наверняка обвинила во всём учителя а сыночка погладила по головке.
