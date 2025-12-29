НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после пожара в элитной многоэтажке Костаная
 
 
NG.kz
(Пользователи)
«Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после пожара в элитной многоэтажке Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 14:21
Пожар в доме по пр. Абая, 111 произошел 19 декабря. Из-за того, что возгорание произошло в электрощитовой, без электричества остались жильцы 40 квартир. По их мнению, ситуация нуждается в экстренном решении.
Читать новость

директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Re: «Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после...
Отправлено: 29.12.25 - 14:21
#1
покупайте елитное жилье БКстрой говорили они)
;-)
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Re: «Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после...
Отправлено: 29.12.25 - 15:19
#2
Кинули людей и всё.. На НГ будут сидеть без света и без еды. Хорошо если в феврале сделают. Имидж ничто-бабки всё.
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Re: «Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после...
Отправлено: 29.12.25 - 15:29
#3
В элитном доме кустарные автоматы. Ну не позорились бы. Бабки получили и все, зона ответственности закончилась. Счастливого нового года...

По судам затаскать надо и проектировщиков, и застройщика. Вплоть до отдела продаж.
Vit
(Полноправные пользователи)
«Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после пожара в элитной многоэтажке Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 15:48
#4
Продам компактный бензиновый генератор, недорого. Большой выбор. Можно установить один на подъезд или отдельно в квартиры.
Сабыр
(Полноправные пользователи)
«Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после пожара в элитной многоэтажке Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 15:51
#5
Цитата:
vofkakst:
кустарные автоматы

Ну что вот для БК Строй эти затраты,а? Что за отношение к покупателям? Ведь их косяк 100%! Тут ведь долго искать крайнего не надо,либо проектировщик напроектировал,либо снабженец взял откат за не качественный автомат. Но в любом случае жильцы не виноваты!
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Re: «Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после...
Отправлено: 29.12.25 - 16:46
#6
В Рудном на пересечении виноградная -промышленая, электрокампание регулярно копалась в любое время года в поиске разрыва на рабочем кабеле, вот уже на протяжении двадцати лет,пока я здесь ЖИВУ. Только в этом году,электрики решили обойти колодец водоканала,который регулярно топил вокруг себя в радиусе несколько метров, и о чудо! Нет разрыва кабеля уже равно
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Re: «Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после...
Отправлено: 29.12.25 - 17:59
#7
в квартире на юбилейке когда жил, если работает микроволновка, при включении духовки автомат выбивало) однако здравствуйте))
продал, плююсь до сих пор.
та же песня.
тут всех нужно проверить и проектный, и тех надзор и самого застройщика.
vofkakst
(Полноправные пользователи)
«Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после пожара в элитной многоэтажке Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 18:40
#8
Цитата:
директор пляжа:
тут всех нужно проверить и проектный, и тех надзор и самого застройщика.

У нас так низзя. После откатов какие могут быть претензии?)
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
«Временный кабель невозможен» - Акимат о ситуации после пожара в элитной многоэтажке Костаная
Отправлено: 29.12.25 - 20:50
#9
Цитата:
- Мы предложили ОСИ две специализированные компании, которые готовы выполнить восстановительные работы и подключить дом к электричеству на постоянной основе, как положено, - сказал аким. - Решение, с кем работать, принимает объединение собственников квартир.

Источник:
Во первых, нельзя проводить восстановительные работы без экспертизы, которая должна проводиться в присутствии всех заинтересованных лиц. иначе результаты экспертизы могут признать не действительными. во вторых, ОСИ обязано предоставить Акты ежемесячного обследования электроустановок и оборудования. в штате ОСИ должен быть ответственный за электрохозяйство, который несёт ответственность за безопасность содержание оборудования в исправном состоянии, которого нет ни в одном ОСИ города. бездумное продвижения политики ОСИ по вине которого будут страдать жители города. . Было бы ПКСКа, можно было бы отремонтировать собственными силами, что было бы гораздо дешевле. Была бы вина БК Строй, они бы уже всё восстановили и забыли бы про это. Значить тут вина ОСИ, которые в этом ни в зуб ногой.. обучение не проходят, думают что и так всё сойдёт. Плавкие предохранители выдержали, значить КЗ не было, был от нагрузки банальный перегрев присоединительных контактов, за которыми должен был надзор ответственного за электрохозяйство. Тем более, за новым домом нужен первое время глаз да глаз . Вангую что такой будет результат экспертизы, проведение которого выльется жильцам в копеечку.. м виновником признают ОСИ.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.12.2025 - 21:54]
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

