По факту ДТП на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Майлина в Костанае полицией возбуждено административное производство
 
 
По факту ДТП на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Майлина в Костанае полицией возбуждено административное производство
Отправлено: 28.12.25 - 13:40
Отправлено: 28.12.25 - 13:40
Читатели сообщили "НГ", что 27 декабря, что на пересечении улиц Тәуелсіздік и Майлина в Костанае произошло ДТП. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что на данном перекрестке произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora.
Читать новость

Re: По факту ДТП на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Майлина в...
Отправлено: 28.12.25 - 13:40
Отправлено: 28.12.25 - 13:40
Исправьте заголовок, Аль-Фараби ни при чём :-)
Отправлено: 28.12.25 - 13:52
Цитата:
Undead:
Исправьте заголовок, Аль-Фараби ни при чём

Исправили, спасибо
