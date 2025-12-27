Re: Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки...

Отправлено: - 13:21

С гос.органами нужно всегда держать ухо востро: - они могут пообещать решить ВСЁ и сразу, но в силу ЖЕСТКОГО бюджетного кодекса и антикоррупционных правил, нужно все вопросы РЕШАТЬ на берегу и СРАЗУ.

Я несколько лет подряд, по УСТНОЙ просьбе районного акимата, опахивал лесопосадки и близлежащие посёлки от потенциальных степных пожаров, под ТВЁРДОЕ обещание выделить или солярку или же деньги. По деньгам за несколько лет набежало под 4 000 000 тенге.

Жду обещанное до сих пор, правда уже НЕ ОППАХИВАЮ.