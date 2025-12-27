НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки не заплатили за работу над книгами, выпущенными по госзаказу. Дважды.
 
 
Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки не заплатили за работу над книгами, выпущенными по госзаказу. Дважды.
Отправлено: 27.12.25 - 13:21
В 2019-м и 2024 году учителя-филолога с 46-летним стажем Татьяну ВЕЛИЧКО привлекали к работе над книгами по истории Федоровского района. Оба раза - в рамках госпрограмм, без заключения официальных договоров, но с обещанием заплатить из бюджетных средств. Общая сумма - около 800 тыс. тенге. Но с оплатой что-то пошло не так.
Читать новость

Re: Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки...
Отправлено: 27.12.25 - 13:21
#1
С гос.органами нужно всегда держать ухо востро: - они могут пообещать решить ВСЁ и сразу, но в силу ЖЕСТКОГО бюджетного кодекса и антикоррупционных правил, нужно все вопросы РЕШАТЬ на берегу и СРАЗУ.
Я несколько лет подряд, по УСТНОЙ просьбе районного акимата, опахивал лесопосадки и близлежащие посёлки от потенциальных степных пожаров, под ТВЁРДОЕ обещание выделить или солярку или же деньги. По деньгам за несколько лет набежало под 4 000 000 тенге.
Жду обещанное до сих пор, правда уже НЕ ОППАХИВАЮ.
Re: Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки...
Отправлено: 27.12.25 - 13:54
#2
Уважаемого педагога банально кинули.
Re: Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки...
Отправлено: 27.12.25 - 15:32
#3
Как, патриотизм за деньги?
Это возмутительно!
Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки не заплатили за работу над книгами, выпущенными по госзаказу. Дважды.
Отправлено: 27.12.25 - 17:59
#4
Полагаться на слово мелких чиновников?
Только глубокие пенсионеры ещё никак не могут осознать, что в капиталистическом мире всё надо фиксировать на бумаге и заверять печатями и подписями лиц, НАДЕЛЁННЫХ такими полномочиями.
"Совкизм" ещё живёт и процветает!
Вот такие доверчивые и составляют "клиентов" электронных мошенников!

Re: Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки...
Отправлено: 27.12.25 - 19:28
#5
Цитата:
111:
Как, патриотизм за деньги? Это возмутительно!

Вот так же подумал чиновник - патриот и положил деньги автора к себе в карман))
Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки не заплатили за работу над книгами, выпущенными по госзаказу. Дважды.
Отправлено: 27.12.25 - 21:19
#6
Цитата:
юля елиссева:
Уважаемого педагога банально кинули.

Уважаемого кем? "Уважаемая" но банально безграмотная! Почему прежде чем выполнять работы не заключила Договор?
Цитата:
- Пенсионерке из Федоровки не заплатили за работу над книгами, выпущенными по госзаказу. Дважды.

Источник:

Золотой дождь... или мастерство заголовков!⁠

Цитата:
А в феврале 2024 года ее вновь привлекли - на этот раз к вычитке и редактуре рукописи по истории Федоровского района «Жаркөл. Прикосновение к истории». Вновь без официального договора.

Источник:

Оплата без Договора это коррупция!
А требовать деньги без официального Договора - это мошенничество! Тут можно и СМИ притянуть за уши по факту к этой статье

Re: Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки...
Отправлено: 27.12.25 - 22:29
#7
Я бы не доверял чиновникам, ни каким, ни костанайским вообще ни федоровским в частности, просто по внутреннему убеждению и опыту работы с госорганами на протяжении порядка 20 лет
Прикоснулись или вошли в историю? - Пенсионерке из Федоровки не заплатили за работу над книгами, выпущенными по госзаказу. Дважды.
Отправлено: 28.12.25 - 09:40
#8
Че вы накинулись на женщину. Порядочная, честная как и я.

Доверяем людям, думая что они такие же порядочные. А потом когда близко знакомишься, смотришь в глаза, а там пустота, нету души и всё давно прогнило внутри.

А некоторые продали свою душу за 3 копейки. Обманули женщину и сидят в ресторане чавкают жратву со свинячим рылом и пофиг им что деньги чужие. :-x
