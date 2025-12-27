Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отправлено: 27.12.25 - 13:21
В 2019-м и 2024 году учителя-филолога с 46-летним стажем Татьяну ВЕЛИЧКО привлекали к работе над книгами по истории Федоровского района. Оба раза - в рамках госпрограмм, без заключения официальных договоров, но с обещанием заплатить из бюджетных средств. Общая сумма - около 800 тыс. тенге. Но с оплатой что-то пошло не так.
Отправлено: 27.12.25 - 13:21
С гос.органами нужно всегда держать ухо востро: - они могут пообещать решить ВСЁ и сразу, но в силу ЖЕСТКОГО бюджетного кодекса и антикоррупционных правил, нужно все вопросы РЕШАТЬ на берегу и СРАЗУ.
Я несколько лет подряд, по УСТНОЙ просьбе районного акимата, опахивал лесопосадки и близлежащие посёлки от потенциальных степных пожаров, под ТВЁРДОЕ обещание выделить или солярку или же деньги. По деньгам за несколько лет набежало под 4 000 000 тенге.
Жду обещанное до сих пор, правда уже НЕ ОППАХИВАЮ.
Отправлено: 27.12.25 - 13:54
Уважаемого педагога банально кинули.
Отправлено: 27.12.25 - 15:32
Как, патриотизм за деньги?
Это возмутительно!
Отправлено: 27.12.25 - 17:59
Полагаться на слово мелких чиновников?
Только глубокие пенсионеры ещё никак не могут осознать, что в капиталистическом мире всё надо фиксировать на бумаге и заверять печатями и подписями лиц, НАДЕЛЁННЫХ такими полномочиями.
"Совкизм" ещё живёт и процветает!
Вот такие доверчивые и составляют "клиентов" электронных мошенников!
Отправлено: 27.12.25 - 19:28
Цитата:
Вот так же подумал чиновник - патриот и положил деньги автора к себе в карман))
Вот так же подумал чиновник - патриот и положил деньги автора к себе в карман))
Отправлено: 27.12.25 - 21:19
Цитата:
Уважаемого кем? "Уважаемая" но банально безграмотная! Почему прежде чем выполнять работы не заключила Договор?
Цитата:
Золотой дождь... или мастерство заголовков!
Цитата:
Оплата без Договора это коррупция!
А требовать деньги без официального Договора - это мошенничество! Тут можно и СМИ притянуть за уши по факту к этой статье
Уважаемого кем? "Уважаемая" но банально безграмотная! Почему прежде чем выполнять работы не заключила Договор?
Золотой дождь... или мастерство заголовков!
А в феврале 2024 года ее вновь привлекли - на этот раз к вычитке и редактуре рукописи по истории Федоровского района «Жаркөл. Прикосновение к истории». Вновь без официального договора.
Оплата без Договора это коррупция!
А требовать деньги без официального Договора - это мошенничество! Тут можно и СМИ притянуть за уши по факту к этой статье
Отправлено: 27.12.25 - 22:29
Я бы не доверял чиновникам, ни каким, ни костанайским вообще ни федоровским в частности, просто по внутреннему убеждению и опыту работы с госорганами на протяжении порядка 20 лет
Отправлено: 28.12.25 - 09:40
Че вы накинулись на женщину. Порядочная, честная как и я.
Доверяем людям, думая что они такие же порядочные. А потом когда близко знакомишься, смотришь в глаза, а там пустота, нету души и всё давно прогнило внутри.
А некоторые продали свою душу за 3 копейки. Обманули женщину и сидят в ресторане чавкают жратву со свинячим рылом и пофиг им что деньги чужие.
