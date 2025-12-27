Отправлено: - 21:56





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=58277 руководитель общественного фонда матерей детей с инвалидностью «Радуга» Наталья КОЛОСКОВАИсточник:

Цитата:По фото не скажешь что это женщина, скорее всего бабушка.Помните из фильма «Служебный роман»— А это Шура — симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.Почему то все общественные фонды.. как охарактеризовал один известный персонаж -такие фонды как «рассадник зла» с крайне высоким уровнем коррупции