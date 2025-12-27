НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Фотографии "нового паспорта" Казахстана вызвали споры: разъяснение МВД
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53231
Фотографии "нового паспорта" Казахстана вызвали споры: разъяснение МВД
Отправлено: 27.12.25 - 15:47
Отправлено: 27.12.25 - 15:47
В соцсетях начали распространяться фотографии эскиза, который выдают за возможный новый дизайн паспорта Казахстана. Пользователи обратили внимание, что документ внешне напоминает паспорт Южной Кореи, и это вызвало активные споры. А что же говорят в МВД?
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
587
Re: Фотографии "нового паспорта" Казахстана вызвали споры:...
Отправлено: 27.12.25 - 15:47
Отправлено: 27.12.25 - 15:47
#1
Что бы там не "разработали" мне нравится именно "Советский стиль", кстати форма и армейская и мвд, лучше смотрелась именно образца 90х годов, то есть на основе Советской формы, нынешняя лично мне не нравится, сугубо идеологические и вкусовые предпочтения. ИМХО.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8700
Re: Фотографии "нового паспорта" Казахстана вызвали споры:...
Отправлено: 27.12.25 - 17:28
Отправлено: 27.12.25 - 17:28
#2
Как Токаев скажет- так и будет.
Какая форма и цвет паспорта - решать только ему.
С АЗС, с латиницей, с переводом часовых стрелок и прочими - как будто решал кто то другой- как он сказал, так и сделали.
Мы живём в президентской республике.
