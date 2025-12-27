Амиржан КОСАНОВ: Ставка больше чем жизнь. Некоторые итоги уходящего года
В Казахстане два фактора, определяющие общее социально-экономическое самочувствие народа: официальная статистика, которой особого доверия не было и нет, и… простые походы рядовых граждан в магазины. Земля и небо, вот как можно охарактеризовать эту разницу! Читать новость
Даже при действующем НДС в 12% можно было спокойно выгребать правительству и поддерживать экономику. Главное своевременно реагировать на изменение ситуации, а средства использовать только в приоритетных направлениях. А не транжирить на утеху местным баям. Как у нас, то заборы, то бордюры,то никчемные долгострои и т.д. Повышение НДС-это глупость, только идиоты могут на это пойти. Жизнь от этого ни легче ни веселее не станет. А проблем огребут выше крыши. Свежи же в памяти события января, неужели уже память одряхлела? Власть не дает спокойно народу жить, сама заставляет заниматься политикой. А если народ пойдет в политику-жди больших перемен.
Элементарно, Ватсон: - пополнение бюджета: всё больше денег уходит на СОЦИАЛЬНЫЕ нужды, которые НЕ ПРИНОСЯТ дохода- власть же обьявида себя СОЦИАЛЬНООРИНТИРОВАННЫМ государством - то есть - всё больше НАХЛЕБНИКОВ будут сидеть на шее трудового народа. Вы даже по области посмотрите: - больше и больше строятся и вводятся именно СОЦИАЛЬНЫХ обьектов. И второе: - будущая парламентская реформа - это манёвр что бы отвлечь народ от последствии налоговой реформы, от повышения цен на все продукты, услуги и жизненно важные тарифы
ACROS: пополнение бюджета: всё больше денег уходит на СОЦИАЛЬНЫЕ нужды, которые НЕ ПРИНОСЯТ дохода- власть же обьявида себя СОЦИАЛЬНООРИНТИРОВАННЫМ государством
Я понимаю зачем повышают. Я не понимаю чего комментаторы сего повышения негодуют и предрекают апокалипсис. Как-то же справляются и рб и рф со своим ндс-ом, и даже в украине он 20%, чего у нас-то из-за 16-ти сразу должны случиться содом и гоморра?
Карачун: Я не понимаю чего комментаторы сего повышения негодуют и предрекают апокалипсис.
Я то же такого же мнения: - полностью отсутствует РАЗЬЯСНИТЕЛЬНАЯ работа с карандашом в руках, со стороны Жумангарина и К по этой самой реформе и самое главное: - её последствии для карапаим народа. Он то (НДС) был же и раньше и поднимают НДС всего лишь навсего не на 16 %, а на 4 % ( 16-12=4). И главное в этой реформе - борьба с ДРОБЛЕНИЕ крупного и среднего бизнеса на множество ИП, и как следствие - СОКРЫТИЕ налогооблагаемого ДОХОДА, когда, например на стройке, на этаже: - цемент привозит одно ИП, вверх поднимает другое ИП, штукатурит третье ИП и так далее до бесконечности, как например в ресторане: - кухня- одно ИП, зал- другое ИП, официанты- третье ИП, бар- четвёртое ИП, гардероб- пятое ИП, охрана- шестое ИП. Теперь ОНИ (крупный и средний бизнес) могут поднять цены выше чем на 4%, мотивируя тем что на себестоимость будет влиять ИЗДЕРЖКИ которые они раньше списывали на ЗАЧЁТ, как расходы на услуги. Это ВСЁ от лукавого: - они же эти услуги как были так и остануться, единственное:- просто теперь эти издержки будут ОФИЦИАЛЬНО оформлять на себя, а не на дочернее ИП (по сути СВОЁ же ИП) и платить будут не 4% упрощёнки, а все 10 % ИПН.
Я правильно понимаю что для сохранения количества получаемых денег в том же количестве (в абсолютных значениях) нужно повысить стоимость реализации на 11,1%, для того чтобы перекрыть 4% ндс-а и 6% разницы между упрощенкой и ипн-ом? И помимо этого, поскольку покупательная способность этого объема денежных средств упадет, нужно будет добавлять ещё 4% (пропорционально) на компенсацию потребительских расходов и 11,1(снова пропорционально) на компенсацию расходов связанных фирмами которые прежде "дробились". Итого получится 15-17% прироста цен?
Я как то с одним барыгой сидел и считали его БУДУЩИЕ расходы и самое главное - ПРИБЫЛЬ. Так вот: - если вы раньше что то пкупали за 1 000 тенге, теперьс Нового года будете покупать за 1 200 - 1250 тенге. Значит где то в районе- 20-25 %. Потому что поднимут ВСЕ по цепочке - так как у нас в основном работают на ПЕРЕКУПАХ, даже отечественный Автопром; реальную добавочную стоимость создают НЕ МНОГИЕ.
Вполне, вполне может быть, я разумеется прикидывал сильно примерно. Таким образом, мы получим инфляцию с первого дня 26-го года в 20-25%? И подорожание, а вместе с тем и уменьшение конкурентоспособности на внешнем рынке товаров нашего производства, чего-то же мы производим? Ну и ладно, нормальное решение, вообще проблем не вижу.
