Отправлено: - 13:43

Карачун:

Я не понимаю чего комментаторы сего повышения негодуют и предрекают апокалипсис.

Цитата:Я то же такого же мнения: - полностью отсутствует РАЗЬЯСНИТЕЛЬНАЯ работа с карандашом в руках, со стороны Жумангарина и К по этой самой реформе и самое главное: - её последствии для карапаим народа.Он то (НДС) был же и раньше и поднимают НДС всего лишь навсего не на 16 %, а на 4 % ( 16-12=4). И главное в этой реформе - борьба с ДРОБЛЕНИЕ крупного и среднего бизнеса на множество ИП, и как следствие - СОКРЫТИЕ налогооблагаемого ДОХОДА, когда, например на стройке, на этаже: - цемент привозит одно ИП, вверх поднимает другое ИП, штукатурит третье ИП и так далее до бесконечности, как например в ресторане: - кухня- одно ИП, зал- другое ИП, официанты- третье ИП, бар- четвёртое ИП, гардероб- пятое ИП, охрана- шестое ИП.Теперь ОНИ (крупный и средний бизнес) могут поднять цены выше чем на 4%, мотивируя тем что на себестоимость будет влиять ИЗДЕРЖКИ которые они раньше списывали на ЗАЧЁТ, как расходы на услуги.Это ВСЁ от лукавого: - они же эти услуги как были так и остануться, единственное:- просто теперь эти издержки будут ОФИЦИАЛЬНО оформлять на себя, а не на дочернее ИП (по сути СВОЁ же ИП) и платить будут не 4% упрощёнки, а все 10 % ИПН.