N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53226
Типичный декабрь - О погоде на ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 26.12.25 - 22:09
По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 декабря, осадков на территории области не ожидается, на юге и востоке ночью и утром будет туман. Воскресенье, 28 декабря, тоже пройдёт без осадков, область тумана распространится на запад, север и юг.
Читать новость

Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
141
Re: Типичный декабрь - О погоде на ближайшие дни в Костанайской...
Отправлено: 26.12.25 - 22:09
#1
где это?
на фото
