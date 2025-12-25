НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53226
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 25.12.25 - 18:00
Авария произошла сегодня, 25 декабря, на улице Шакшак Жанибека. Кадры столкновения, в результате которого легковой автомобиль оказался практически нанизан на ковш спецтехники, прислали читатели "НГ".
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10486
Отправлено: 26.12.25 - 20:05
Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и да, соцсети - это место заработка на рекламе. А значит - способ существования редакции, которая денег от государства на пропаганду не берет.

Так и здесь на сайте рекламма то же есть.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10486
Отправлено: 26.12.25 - 20:08
Цитата:
Анатолий:
Я всю свою жизнь прожил в Костанае

Предполаю что какую то часть ,всё таки в Кустанае ;-)
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2053
Отправлено: 26.12.25 - 23:01
Цитата:
Добринцофф:
всё таки в Кустанае

Да, и это были наверно лучшие годы..
Точнее лучший город, не то что сейчас. Зеленый какой был, с троллейбусами и без одинаковых пенопластовых пятиэтажек. Красота...
