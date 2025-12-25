НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53226
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 25.12.25 - 18:00
Авария произошла сегодня, 25 декабря, на улице Шакшак Жанибека. Кадры столкновения, в результате которого легковой автомобиль оказался практически нанизан на ковш спецтехники, прислали читатели "НГ".
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2053
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 18:00
#1
Цитата:
на улице Шакшак Жанибека


Допрыгались. Я всю свою жизнь прожил в Костанае, и не знаю, где эта улица. Чертовы переименоваторы. Когда ж они наиграются? Сколько можно так над родным (?) городом издеваться-то?
В аптеку что ли пусть сходят, мазь от зуда купят
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2053
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 18:01
#2
Цитата:
смообщили "!НГ" 

Не торопитесь)
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
748
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 19:04
#3
Цитата:
vofkakst:
Не торопитесь)

Спасибо, исправили.

Цитата:
vofkakst:
не знаю, где эта улица

это бывшая Уральская
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10486
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 19:58
#4
Уважаемая редакция,скажите пожалуйста,а для чего существует сайт НГ,если для того что посмотреть видео надо обязательно в телеграмм зайти,если вы наивно предполагаете ,что куда вы денетесь, всё равно телегу откроете,так я вас огорчу,это видео уже по всем пабликам показали. :-P
Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
237
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 22:26
#5
Я всю свою жизнь прожил в Костанае, и не знаю,как написать ник на кириллице,У Добринцофф учитесь. :-)
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1016
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 26.12.25 - 09:48
#6
улица ШАК ШАК :lol:
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2769
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 26.12.25 - 13:31
#7
Цитата:
Добринцофф:
Уважаемая редакция,скажите пожалуйста,а для чего существует сайт НГ,если для того что посмотреть видео надо обязательно в телеграмм зайти,если вы наивно предполагаете ,что куда вы денетесь, всё равно телегу откроете,так я вас огорчу,это видео уже по всем пабликам показали.

Мы, конечно, можем заливать все видео на ЮТуб и вставлять ссылку в статью на сайте. Но гораздо проще и быстрее сейчас это делать через Инстаграм и Телеграм.
Подписываться на наши страницы в соцсетях или нет - это личный выбор каждого читателя. От себя отмечу, что обсуждение там бывает очень интересным.
Ну и да, соцсети - это место заработка на рекламе. А значит - способ существования редакции, которая денег от государства на пропаганду не берет.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2053
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 26.12.25 - 14:23
#8
Цитата:
Анатолий:
и не знаю,как

Когда хотел пошутить, но чёт как-то не удалось((

А когда здесь на форуме, или в Казахстане утвердили правила написания ников на кириллице?
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4889
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 26.12.25 - 14:53
#9
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но гораздо проще и быстрее сейчас это делать через Инстаграм и Телеграм.


Проще, не всегда в интересах газеты. У меня например нет ни интсты ни телеги из принципа. И ради просмотра ролика в НГ, ставить не собираюсь. Ваш выбор и ваше право.

ПС - только таких же читателей может быть не единицы, у которых нет инстаграма или телеграмы. И терять из за этого читателей?...

[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2025 - 15:57]
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
748
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 26.12.25 - 15:09
#10
Цитата:
Эл-починно:
Проще, не всегда в интересах газеты.

Вы не учитываете правила различных платформ. В частности ютуб часто блокирует видео с происшествиями/криминалом, так как считает их нарушающими правила платформы. За удаление каналу могут дать страйк. Редакция сталкивалась с этим. В итоге можно потерять канал вовсе. Это тоже не в интересах редакции. Тоже самое касается и инстаграма.

Телеграм сейчас наиболее безопасная площадка для размещения видео потенциально тяжелых для просмотра. Чаще всего видео можно посмотреть не покидая страницу сайта. Но к сожалению, у телеграм есть свои ограничения: стоит видео "весить" чуть больше - он не разрешает просмотр во встроенных блоках.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2053
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 26.12.25 - 15:23
#11
Цитата:
Эл-починно:
У меня например нет ни интсты ни телеги из принципа.

Добрый день, коллега)
Я вот тоже эту муть не ставлю. И в вк меня нет, и в одноклассниках)
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8694
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 26.12.25 - 19:35
#12
Цитата:
Тимур Гафуров:
денег от государства на пропаганду не берет.


Не берёт -принципиально или принципиально - не дают ???

Пропаганда пропаганде - рознь: - это как бывший инструктор отдела пропаганды и агитации райкома партии говорю: - почему бы вам не ПРОПАГАНДИРОВАТЬ, например, истинные, семейные ценности, вышивку крестиком, макраме и брать за это деньги от государства, коль они дают на это ???
Или ваш хозяин такой идейный и принципиальный и для него, в отличии от императора Веспасиона- деньги ПАХНУТ ?????

[Исправлено: ACROS, 26.12.2025 - 20:39]
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8694
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 26.12.25 - 19:37
#13
Цитата:
Эл-починно:
только таких же читателей может быть не единицы


У меня тоже нет.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10486
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 26.12.25 - 20:01
#14
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но гораздо проще и быстрее сейчас это делать через Инстаграм и Телеграм.

Гораздо удобнее читать НГ с компа,хотя бы потому что экран большой и одновременно ещё можно борщ с мантами есть, а так как компом пользуясь не я один,то ставить Инсту или телегу со своим аккаунтом не очень бы хотелось.Цитата:
Rexyn:
Вы не учитываете правила различных платформ. В частности ютуб часто блокирует видео с происшествиями/криминалом, так как считает их нарушающими правила платформы. За удаление каналу могут дать страйк. Редакция сталкивалась с этим. В итоге можно потерять канал вовсе. Это тоже не в интересах редакции

С вашего позволения я могу залить видео взятое с вашей инсты в свой акаунт ютуб и разместить здесь,заодно и проверим заблокируют ли его?
Цитата:
Rexyn:
Тоже самое касается и инстаграма

Это видео как сотни других с происшествиями есть в паблике НГ инстаграмм,никто вроде не блокирует.

[Исправлено: Добринцофф, 26.12.2025 - 21:02]
