Re: «Только по желанию...» - Как наказали за принудительную...

Отправлено: - 19:18

Цитата:///Директора школы Карлыгу Исмурзину привлекли к административной ответственности///





Все кругом ИДИОТЫ, кроме местного патриота Исмурзиной: - ей одной надо эта подписка- в здравом уме и твёрдом рассудке она САМОСТОЯТЕЛЬНО, без давления зав.Районо, только и только из чувства патриотизма, организовала подписку на принципе ненужную ей газету.



Не зря же говорят: "...инициатива НАКАЗУЕМА....".



Только вопрос: после того как вынесли адм.наказание простому ИСПОЛНИТЕЛЮ, как чувствуют себя настоящие организаторы и ответственные за подписку в районе чиновники ???