≡ «Только по желанию...» - Как наказали за принудительную подписку директора школы в Костанайской области?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53226
«Только по желанию...» - Как наказали за принудительную подписку директора школы в Костанайской области?
Отправлено: 26.12.25 - 19:18
Всех, кроме кочегаров, настоятельно просили «закрыть подписку на газеты». Завуч Михайловской школы Тогжан БУЛАТОВА пишет, что на газеты «Костанайские новости» и «Костанай таны» нужно скинуться по 2 700 тенге, отмечая, что «остальные издания выписывают учителя».
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8694
Re: «Только по желанию...» - Как наказали за принудительную...
Отправлено: 26.12.25 - 19:18
#1
Цитата:///Директора школы Карлыгу Исмурзину привлекли к административной ответственности///


Все кругом ИДИОТЫ, кроме местного патриота Исмурзиной: - ей одной надо эта подписка- в здравом уме и твёрдом рассудке она САМОСТОЯТЕЛЬНО, без давления зав.Районо, только и только из чувства патриотизма, организовала подписку на принципе ненужную ей газету.

Не зря же говорят: "...инициатива НАКАЗУЕМА....".

Только вопрос: после того как вынесли адм.наказание простому ИСПОЛНИТЕЛЮ, как чувствуют себя настоящие организаторы и ответственные за подписку в районе чиновники ???
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8694
Re: «Только по желанию...» - Как наказали за принудительную...
Отправлено: 26.12.25 - 20:00
#2
Цитата:///может быть оформлена только по желанию///

Георгии, статья НЕПОЛНОСТЬЮ раскрыта, если судить хотя бы по названию: - а, каковы ИСТИННЫЕ желания педагогов; и почему нет в статье ихних комментариев и высказывании по поводу этой подписки; и раскрыли бы почему ПРИНЦИПИАЛЬНО от подписки отказались ХРАБРЫЕ и ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ кочегары ( интересно- они пьющие или непьющие) ???
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2213
Re: «Только по желанию...» - Как наказали за принудительную...
Отправлено: 26.12.25 - 20:54
#3
Цитата:
ACROS:
ПРИНЦИПИАЛЬНО от подписки отказались ХРАБРЫЕ и ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ кочегары ( интересно- они пьющие или непьющие) ???

......кочегары это сегодняшние небожители,вы на градусник посмотрите им эта подписка до одного места....а вот пьющие или не пьющие это важная информация для Вас что Георгий упустил? :-) :-) :-). ACROS вы взрослый мужчина а задаёте извините глупые вопросы.Вот как появится статья Михайловские кочегары разморозили отопление школы тогда узнаем пьют они или нет...
