Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Оно не «немецкое». Оно не «католическое». Это радость, надежда, вера. И что-то вкусное. Как встречали 24-26 декабря в Костанае и в стране
Оно не «немецкое». Оно не «католическое». Это радость, надежда, вера. И что-то вкусное. Как встречали 24-26 декабря в Костанае и в стране
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53226
Оно не «немецкое». Оно не «католическое». Это радость, надежда, вера. И что-то вкусное. Как встречали 24-26 декабря в Костанае и в стране
Отправлено: 26.12.25 - 19:54
Сразу раскрою главную тайну Рождества Христова: никто не знает, когда родился Иисус. Но люди решили, что Спаситель появился на свет, когда дни начинают увеличиваться после самой длинной ночи декабря. Рождество - это почти двухтысячелетняя традиция. А традиции люди чтят...
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2213
Re: Оно не «немецкое». Оно не «католическое». Это радость,...
Отправлено: 26.12.25 - 19:54
Чем отличается православное Рождество от католического? Рождество Христово – по-настоящему семейный праздник. Накануне принято наряжать елку. Хотя, в Мексике, например, украшают другую вечнозеленую красавицу – пальму, а в Китае и вовсе сверкающей игрушками елке предпочитают мандариновое дерево с засахаренными фруктами и орехами на веточках. Сам праздник в разных странах пахнет по-разному: в Англии - индейкой и традиционным рождественским пудингом, в Германии – особенным рождественским пирогом штолленом. В России к этому дню традиционно пекут пряники козули. Но все эти различия, скорее, национальные, географические. Так в декабре или январе? Дата празднования – это, пожалуй, самое примечательное различие между католическим и православным Рождеством. Католики отмечают его 25 декабря, а православные - 7 января. Впрочем, далеко не все. Греки, к примеру, празднуют Рождество в один день с католиками. Все потому, что Католики живут по Григорианскому календарю (новый стиль), а православный мир – по Юлианскому (старый стиль) и Новоюлианскому. Юлианский календарь ввел в обиход Юлий Цезарь в 45 г. до н.э. Именно по нему жили все христиане, в том числе и на Руси, куда он пришел из Греции вместе с Православной верой. Но календарь имел погрешность: за 128 лет накапливался лишний день. К 1582 году разница с реальной сменой лет составляла уже 10 суток! Тогда Папа Григорий XIII созвал особую комиссию. Разницу ликвидировали, а сам календарь заменили на более точный Григорианский. Теперь лишние сутки накапливались гораздо медленнее - всего за 3280 лет. Год без Рождества Постепенно на новый календарь перешли католические и протестантские страны. Россия это сделала лишь в 1918 году. К тому времени разница с Григорианским календарем составляла 13 суток. Из-за изменений 1918 год остался вообще без Рождества: в 1917 году праздник отмечали 25 декабря, а в следующий раз уже 7 января 1919 года. Русская православная церковь отказалась менять календарь и по-прежнему верна Юлианскому. Некоторые другие православные церкви после 1923 года перешли на так называемый Новоюлианский календарь. Он будет совпадать с Григорианским до 2800 года. Три в одном и три к одному Рождественского поста в нашем понимании у католиков нет. Адвент – время ожидания праздника, и он примерно на треть короче. Благочестивые католики в эти дни стараются чаще посещать церковь, больше времени проводить с семьей. Некоторые особенно ревностные воздерживаются от мяса, но в целом это необязательно. И только Сочельник у католиков считается строгим днем поста. Дети ждут Адвента с нетерпением. Для них по давней традиции взрослые готовят Адвент-календарь, в котором за каждым листочком с датой спрятано лакомство. В Рождество католическая церковь проводит три рождественские службы: в полночь, на рассвете и днем. У каждой свое символическое значение. В православной традиции принято проводить одно ночное Рождественское богослужение, в котором соединены Великое повечерие, Утреня и Литургия. Кто главный? Рождество у современных католиков больше напоминает гражданский праздник. В церквях и на городских площадях вы по-прежнему увидите Вертепы с младенцем Христом, но главный герой вовсе не он, а Санта Клаус. Юные католики верят, что в рождественскую ночь он спускается по дымоходу в каждый дом и приносит подарки. Ну а православные дети ждут подарков в новогоднюю ночь от Деда Мороза. С точки зрения православной традиции, Рождество - чисто церковный праздник. И вовсе не первый по величине, как принято на Западе. Для православных Рождество - преддверие более важного события - Пасхи. Ведь воскресший Христос дал каждому из нас возможность родиться в жизнь вечную. Как бы там ни было, Рождество Христово – чудесный повод собраться всей семье вместе и подарить друг другу настоящий праздник! С наступающим вас Рождеством!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать