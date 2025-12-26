Re: Оно не «немецкое». Оно не «католическое». Это радость,...

Отправлено: - 19:54

Чем отличается православное Рождество от католического? Рождество Христово – по-настоящему семейный праздник. Накануне принято наряжать елку. Хотя, в Мексике, например, украшают другую вечнозеленую красавицу – пальму, а в Китае и вовсе сверкающей игрушками елке предпочитают мандариновое дерево с засахаренными фруктами и орехами на веточках. Сам праздник в разных странах пахнет по-разному: в Англии - индейкой и традиционным рождественским пудингом, в Германии – особенным рождественским пирогом штолленом. В России к этому дню традиционно пекут пряники козули. Но все эти различия, скорее, национальные, географические. Так в декабре или январе? Дата празднования – это, пожалуй, самое примечательное различие между католическим и православным Рождеством. Католики отмечают его 25 декабря, а православные - 7 января. Впрочем, далеко не все. Греки, к примеру, празднуют Рождество в один день с католиками. Все потому, что Католики живут по Григорианскому календарю (новый стиль), а православный мир – по Юлианскому (старый стиль) и Новоюлианскому. Юлианский календарь ввел в обиход Юлий Цезарь в 45 г. до н.э. Именно по нему жили все христиане, в том числе и на Руси, куда он пришел из Греции вместе с Православной верой. Но календарь имел погрешность: за 128 лет накапливался лишний день. К 1582 году разница с реальной сменой лет составляла уже 10 суток! Тогда Папа Григорий XIII созвал особую комиссию. Разницу ликвидировали, а сам календарь заменили на более точный Григорианский. Теперь лишние сутки накапливались гораздо медленнее - всего за 3280 лет. Год без Рождества Постепенно на новый календарь перешли католические и протестантские страны. Россия это сделала лишь в 1918 году. К тому времени разница с Григорианским календарем составляла 13 суток. Из-за изменений 1918 год остался вообще без Рождества: в 1917 году праздник отмечали 25 декабря, а в следующий раз уже 7 января 1919 года. Русская православная церковь отказалась менять календарь и по-прежнему верна Юлианскому. Некоторые другие православные церкви после 1923 года перешли на так называемый Новоюлианский календарь. Он будет совпадать с Григорианским до 2800 года. Три в одном и три к одному Рождественского поста в нашем понимании у католиков нет. Адвент – время ожидания праздника, и он примерно на треть короче. Благочестивые католики в эти дни стараются чаще посещать церковь, больше времени проводить с семьей. Некоторые особенно ревностные воздерживаются от мяса, но в целом это необязательно. И только Сочельник у католиков считается строгим днем поста. Дети ждут Адвента с нетерпением. Для них по давней традиции взрослые готовят Адвент-календарь, в котором за каждым листочком с датой спрятано лакомство. В Рождество католическая церковь проводит три рождественские службы: в полночь, на рассвете и днем. У каждой свое символическое значение. В православной традиции принято проводить одно ночное Рождественское богослужение, в котором соединены Великое повечерие, Утреня и Литургия. Кто главный? Рождество у современных католиков больше напоминает гражданский праздник. В церквях и на городских площадях вы по-прежнему увидите Вертепы с младенцем Христом, но главный герой вовсе не он, а Санта Клаус. Юные католики верят, что в рождественскую ночь он спускается по дымоходу в каждый дом и приносит подарки. Ну а православные дети ждут подарков в новогоднюю ночь от Деда Мороза. С точки зрения православной традиции, Рождество - чисто церковный праздник. И вовсе не первый по величине, как принято на Западе. Для православных Рождество - преддверие более важного события - Пасхи. Ведь воскресший Христос дал каждому из нас возможность родиться в жизнь вечную. Как бы там ни было, Рождество Христово – чудесный повод собраться всей семье вместе и подарить друг другу настоящий праздник! С наступающим вас Рождеством!