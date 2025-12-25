Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за насилие над медиками
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53223
Отправлено: 25.12.25 - 16:17
Уголовный кодекс дополняется новой статьей 380-3 «Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи».
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 467
Re: Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за...
Отправлено: 25.12.25 - 16:17
А пожарники, газовики, аварийные ремонтники????
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1240
Re: Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за...
Отправлено: 25.12.25 - 23:41
А все ли равны перед законом? Ведь есть медики в негосударственной сфере, которые сразу получают деньги, а не из ФОСМС, но их никто не бьет! Чем они отличаются от тех медиков, которых избили? Частные медики ведь не подпадают под понятие медик скорой помощи! Все ведь знают, что бьют только тех медиков, которые работают в государственных больницах и затем подрабатывают на вольных хлебах вне основной работы, поликлиниках, скорой помощи! Если не будут бить, то значит, что в стране каждый медик просто обязан работать без ошибок, нарушений закона, кодексов и будет верен протоколам, издаваемым сверху, в отличие от клятвы Гиппократа: Не навреди! А будет ли в медицинских государственных учреждениях после этого создана безопасная среда для всех сторон при получении медицинских услуг, за которые граждане, частично гос-во платят деньги, будет ли от этого повышаться медицинская услуга со стороны еще не избитых медиков и водителей скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей, требуемых от них Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения"? А если медиков государственных учреждений и скорой помощи за некачественную услугу будут бить женщины, матери, имеющие детей, инвалиды, психопаты, то это смягчающее обстоятельство или нет? Если бьют, значит, не все качественно, законно и обоснованно в этой сфере, также как и в сфере финансовой, бюджетной, страховой, сельскохозяйственной и других сферах! И если будут бить госслужащих акиматов, то в гос-ве тоже будут поднимать наказание? Если будет контроль за качеством, проявлено милосердие к услугополучателю, профессионализм а не погоня за деньгами, то мир будет всегда, а не искусственно создаваемая напряженность и антагонизм!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7931
Re: Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за...
Отправлено: 26.12.25 - 06:19
Просто любопытно, отдел кадров,завхоз и прочии работник из УВД или военные,тоже уйдут на пенсию в льготном возрасте? Они ведь не сопряжены с какой-либо профессиональной ответственностью
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2050
Re: Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за...
Отправлено: 26.12.25 - 09:13
Вот это правильно. От упомянутых выше пожарных, ремонтников и т.д. скорее сам "клиент" п.... отхватит за излишнее любопытство к выполняемой ими работе. А врачи это как ни крути, но всё-таки интеллигенция, люди менее склонные к потасовкам. К тому же работают преимущественно по одному, а не "группой лиц по предварительному сговору". И вообще среди них довольно много женщин, которые заведомо слабее альтернативно-одаренных "мамкиных бойцов" не способных вытерпеть боль.
Наконец из "критиков" подобных решений кто работает в сфере предусматривающей множественные контакты с .... населением? В мед.организациях, в цонах, в полиции.
Племянник, ещё только учится на врача, попутно подрабатывая на скорой фельдшером, он уже х...и кроет этих недалеких пациентов.
А между тем врачей нужно все больше и больше, и соответственно требования по их качеству будут снижаться. Потому что не смотря на все розовые очки комментаторов, людей, способных выполнять функцию врача, да ещё и соответствовать запросам типа "не ошибаться" и т.д. и т.п., в обществе, в любом, очень мало. Хотите врачей соответствующих вашим запросам, без проблем, тогда из условных 100 тысяч их останется сто, просто сто. И будете вы к ним стоять в очереди не месяц а годами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8688
Re: Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за...
Отправлено: 26.12.25 - 10:02
Цитата:
Так же как и к хорошим механизаторам - их сейчас мало, а думающих и способных работать и за агронома и за себя - совсем единицы.
Так что Токаев - не зря обьявил этот год - годом рабочих профессии.
Правда что то власть - не очень то и ЧЕСТВОВАЛА этих самых рабочих- пару дежурных статей и пара медалей- больше я что то и не слышал.
Вместо дежурных названии переименовании улиц в аморфных и безликих достыков и прочее, нужно было назвать именами ИМЕННО рабочих, например: - в том же Рудном - неужели не нашлось бы достойных фамилии рабочих династии из ССГПО- что то власть НЕ ПРОДУМАЛО об этом и СПУСТЯ рукава чисто ФОРМАЛЬНО отнеслась к Указу Президента.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2050
Отправлено: 26.12.25 - 10:59
Цитата:
Так вообще в любой сфере деятельности. Даже в тех, где образование не требуется дальше 3-х классов церковно-приходской. Но с врачами нужно решать дилемму: оставить высокие требования - значит дать, условно, одного врача вместо тысячи. Польза от него конечно будет, но в масштабах всего населения он один по большому счету что есть что нет. И население опять же хныкать начнет "а чё он один, к нему не попадёшь";
Выпустить тысячу - значит снизить требования к кандидатам. В этом случае население мед.помощью будет охвачено, да, не самой лучшей мед.помощью, да, с ошибками, но в среднем эффект положительный всё же будет, и будет заметен. Но и в этом случае население хнычет "а чё у нас врачи такие херовые?"
А не дать никакого врача тоже нельзя.
ACROS:
Так же как и к хорошим механизаторам
Так же как и к хорошим механизаторам
Так вообще в любой сфере деятельности. Даже в тех, где образование не требуется дальше 3-х классов церковно-приходской. Но с врачами нужно решать дилемму: оставить высокие требования - значит дать, условно, одного врача вместо тысячи. Польза от него конечно будет, но в масштабах всего населения он один по большому счету что есть что нет. И население опять же хныкать начнет "а чё он один, к нему не попадёшь";
Выпустить тысячу - значит снизить требования к кандидатам. В этом случае население мед.помощью будет охвачено, да, не самой лучшей мед.помощью, да, с ошибками, но в среднем эффект положительный всё же будет, и будет заметен. Но и в этом случае население хнычет "а чё у нас врачи такие херовые?"
А не дать никакого врача тоже нельзя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 1016
Re: Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за...
Отправлено: 26.12.25 - 14:26
// Либо общественных работ до 300 часов //
ого, это чуть меньше чем 2 месяца.
ого, это чуть меньше чем 2 месяца.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2051
Отправлено: 26.12.25 - 15:36
Товарищ Абике просто рассмешил своим опусом. Как обычно, в общем то.
Такая праведность... Ну да ладно
По теме - вот многие тычут в равенство перед законом, справедливость и прочее. А хоть раз подумали о том, что (к примеру) чья-то жена/дочь/девушка или муж/сын/отец/брат несколько лет (зачастую больше, чем остальные) посвятил учебе в медколледже или вузе, изучал строение организма, способы лечения и прочее, самоотверженно работает на пределе или даже на износ, зачастую работая на альтруизме и энтузиазме, спасает жизни ради того, чтобы пришел какой-то чмошник в спортивке и одним ударом в нокаут. Это нормально? Например каким моральным уродом надо быть, чтобы мужик наезжал на молодую медсестричку? Да это просто даже не мужик! Но это же клиент! Не больной, не пациент, не страждущий - он 2500 в этом месяце перечислил в фонд медстрахования, ему теперь задницу должны вылизывать и ботиночки протереть. Люди борзеют, перестали чувствовать меру и рамки, за которые можно и нельзя заходить. Я полностью поддерживаю ужесточение и ответственность за такое. Хоть один из вас подумал, что медсестра, берушая вашу кровь на анализ, работает с биоматериалом, в котором может быть все в порядке, а может быть и СПИД, и сифилис, и туберкулёз какой-нибудь и так далее? Это не такие работяги, как сантехники или кого вы в пример приводите... Они каждый день работают с опасными материалами, а тут еще мамкин боец может запросто промежду носа заехать. Закрывать таких надо.
Такая праведность... Ну да ладно
По теме - вот многие тычут в равенство перед законом, справедливость и прочее. А хоть раз подумали о том, что (к примеру) чья-то жена/дочь/девушка или муж/сын/отец/брат несколько лет (зачастую больше, чем остальные) посвятил учебе в медколледже или вузе, изучал строение организма, способы лечения и прочее, самоотверженно работает на пределе или даже на износ, зачастую работая на альтруизме и энтузиазме, спасает жизни ради того, чтобы пришел какой-то чмошник в спортивке и одним ударом в нокаут. Это нормально? Например каким моральным уродом надо быть, чтобы мужик наезжал на молодую медсестричку? Да это просто даже не мужик! Но это же клиент! Не больной, не пациент, не страждущий - он 2500 в этом месяце перечислил в фонд медстрахования, ему теперь задницу должны вылизывать и ботиночки протереть. Люди борзеют, перестали чувствовать меру и рамки, за которые можно и нельзя заходить. Я полностью поддерживаю ужесточение и ответственность за такое. Хоть один из вас подумал, что медсестра, берушая вашу кровь на анализ, работает с биоматериалом, в котором может быть все в порядке, а может быть и СПИД, и сифилис, и туберкулёз какой-нибудь и так далее? Это не такие работяги, как сантехники или кого вы в пример приводите... Они каждый день работают с опасными материалами, а тут еще мамкин боец может запросто промежду носа заехать. Закрывать таких надо.
