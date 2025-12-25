Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
N
Отправлено: 25.12.25 - 18:00
Авария произошла сегодня, 25 декабря, на улице Шакшак Жанибека. Кадры столкновения, в результате которого легковой автомобиль оказался практически нанизан на ковш спецтехники, прислали читатели "НГ".
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 18:00
Цитата:
Допрыгались. Я всю свою жизнь прожил в Костанае, и не знаю, где эта улица. Чертовы переименоваторы. Когда ж они наиграются? Сколько можно так над родным (?) городом издеваться-то?
В аптеку что ли пусть сходят, мазь от зуда купят
на улице Шакшак Жанибека
Допрыгались. Я всю свою жизнь прожил в Костанае, и не знаю, где эта улица. Чертовы переименоваторы. Когда ж они наиграются? Сколько можно так над родным (?) городом издеваться-то?
В аптеку что ли пусть сходят, мазь от зуда купят
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 18:01
Цитата:
Не торопитесь)
смообщили "!НГ"
Не торопитесь)
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 19:04
Цитата:
Спасибо, исправили.
Цитата:
это бывшая Уральская
vofkakst:
Не торопитесь)
Не торопитесь)
Спасибо, исправили.
Цитата:
vofkakst:
не знаю, где эта улица
не знаю, где эта улица
это бывшая Уральская
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 19:58
Уважаемая редакция,скажите пожалуйста,а для чего существует сайт НГ,если для того что посмотреть видео надо обязательно в телеграмм зайти,если вы наивно предполагаете ,что куда вы денетесь, всё равно телегу откроете,так я вас огорчу,это видео уже по всем пабликам показали.
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 22:26
Я всю свою жизнь прожил в Костанае, и не знаю,как написать ник на кириллице,У Добринцофф учитесь.
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 26.12.25 - 09:48
улица ШАК ШАК
Т
Отправлено: 26.12.25 - 13:31
Цитата:
Мы, конечно, можем заливать все видео на ЮТуб и вставлять ссылку в статью на сайте. Но гораздо проще и быстрее сейчас это делать через Инстаграм и Телеграм.
Подписываться на наши страницы в соцсетях или нет - это личный выбор каждого читателя. От себя отмечу, что обсуждение там бывает очень интересным.
Ну и да, соцсети - это место заработка на рекламе. А значит - способ существования редакции, которая денег от государства на пропаганду не берет.
Добринцофф:
Мы, конечно, можем заливать все видео на ЮТуб и вставлять ссылку в статью на сайте. Но гораздо проще и быстрее сейчас это делать через Инстаграм и Телеграм.
Подписываться на наши страницы в соцсетях или нет - это личный выбор каждого читателя. От себя отмечу, что обсуждение там бывает очень интересным.
Ну и да, соцсети - это место заработка на рекламе. А значит - способ существования редакции, которая денег от государства на пропаганду не берет.
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 26.12.25 - 14:23
Цитата:
Когда хотел пошутить, но чёт как-то не удалось((
А когда здесь на форуме, или в Казахстане утвердили правила написания ников на кириллице?
Анатолий:
и не знаю,как
и не знаю,как
Когда хотел пошутить, но чёт как-то не удалось((
А когда здесь на форуме, или в Казахстане утвердили правила написания ников на кириллице?
Отправлено: 26.12.25 - 14:53
Цитата:
Проще, не всегда в интересах газеты. У меня например нет ни интсты ни телеги из принципа. И ради просмотра ролика в НГ, ставить не собираюсь. Ваш выбор и ваше право.
ПС - только таких же читателей может быть не единицы, у которых нет инстаграма или телеграмы. И терять из за этого читателей?...
[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2025 - 15:57]
Проще, не всегда в интересах газеты. У меня например нет ни интсты ни телеги из принципа. И ради просмотра ролика в НГ, ставить не собираюсь. Ваш выбор и ваше право.
ПС - только таких же читателей может быть не единицы, у которых нет инстаграма или телеграмы. И терять из за этого читателей?...
[Исправлено: Эл-починно, 26.12.2025 - 15:57]
Отправлено: 26.12.25 - 15:09
Цитата:
Вы не учитываете правила различных платформ. В частности ютуб часто блокирует видео с происшествиями/криминалом, так как считает их нарушающими правила платформы. За удаление каналу могут дать страйк. Редакция сталкивалась с этим. В итоге можно потерять канал вовсе. Это тоже не в интересах редакции. Тоже самое касается и инстаграма.
Телеграм сейчас наиболее безопасная площадка для размещения видео потенциально тяжелых для просмотра. Чаще всего видео можно посмотреть не покидая страницу сайта. Но к сожалению, у телеграм есть свои ограничения: стоит видео "весить" чуть больше - он не разрешает просмотр во встроенных блоках.
Вы не учитываете правила различных платформ. В частности ютуб часто блокирует видео с происшествиями/криминалом, так как считает их нарушающими правила платформы. За удаление каналу могут дать страйк. Редакция сталкивалась с этим. В итоге можно потерять канал вовсе. Это тоже не в интересах редакции. Тоже самое касается и инстаграма.
Телеграм сейчас наиболее безопасная площадка для размещения видео потенциально тяжелых для просмотра. Чаще всего видео можно посмотреть не покидая страницу сайта. Но к сожалению, у телеграм есть свои ограничения: стоит видео "весить" чуть больше - он не разрешает просмотр во встроенных блоках.
Отправлено: 26.12.25 - 15:23
Цитата:
Добрый день, коллега)
Я вот тоже эту муть не ставлю. И в вк меня нет, и в одноклассниках)
Добрый день, коллега)
Я вот тоже эту муть не ставлю. И в вк меня нет, и в одноклассниках)
