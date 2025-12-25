Re: Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за...

Отправлено: - 23:41

А все ли равны перед законом? Ведь есть медики в негосударственной сфере, которые сразу получают деньги, а не из ФОСМС, но их никто не бьет! Чем они отличаются от тех медиков, которых избили? Частные медики ведь не подпадают под понятие медик скорой помощи! Все ведь знают, что бьют только тех медиков, которые работают в государственных больницах и затем подрабатывают на вольных хлебах вне основной работы, поликлиниках, скорой помощи! Если не будут бить, то значит, что в стране каждый медик просто обязан работать без ошибок, нарушений закона, кодексов и будет верен протоколам, издаваемым сверху, в отличие от клятвы Гиппократа: Не навреди! А будет ли в медицинских государственных учреждениях после этого создана безопасная среда для всех сторон при получении медицинских услуг, за которые граждане, частично гос-во платят деньги, будет ли от этого повышаться медицинская услуга со стороны еще не избитых медиков и водителей скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей, требуемых от них Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения"? А если медиков государственных учреждений и скорой помощи за некачественную услугу будут бить женщины, матери, имеющие детей, инвалиды, психопаты, то это смягчающее обстоятельство или нет? Если бьют, значит, не все качественно, законно и обоснованно в этой сфере, также как и в сфере финансовой, бюджетной, страховой, сельскохозяйственной и других сферах! И если будут бить госслужащих акиматов, то в гос-ве тоже будут поднимать наказание? Если будет контроль за качеством, проявлено милосердие к услугополучателю, профессионализм а не погоня за деньгами, то мир будет всегда, а не искусственно создаваемая напряженность и антагонизм!