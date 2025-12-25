Отправлено: - 13:31

Добринцофф:

Уважаемая редакция,скажите пожалуйста,а для чего существует сайт НГ,если для того что посмотреть видео надо обязательно в телеграмм зайти,если вы наивно предполагаете ,что куда вы денетесь, всё равно телегу откроете,так я вас огорчу,это видео уже по всем пабликам показали.

Цитата:Мы, конечно, можем заливать все видео на ЮТуб и вставлять ссылку в статью на сайте. Но гораздо проще и быстрее сейчас это делать через Инстаграм и Телеграм.Подписываться на наши страницы в соцсетях или нет - это личный выбор каждого читателя. От себя отмечу, что обсуждение там бывает очень интересным.Ну и да, соцсети - это место заработка на рекламе. А значит - способ существования редакции, которая денег от государства на пропаганду не берет.