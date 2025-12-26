Re: Статья 274 УК РК будто специально придумана для нас –...

Отправлено: - 13:12

Цитата://Статья 274 (распространение заведомо ложной информации) Уголовного кодекса//



А, если так: - человек не знал ЗАРАНЕЕ, что он говорит про заведомо ложную информацию, он может думал что говорит ПРАВДУ, например бабушка на лавочке у подьезда говорит своим подругам- что пенсию увеличат на 10 %, а власти увеличили всего лишь на 8 %, то тогда как: - по какой статье её судить и привлекать к отвестственности ???

С одной стороны как бы ЛОЖНАЯ информация, а с другой НЕ ЗАВЕДОМА - она же СВЯТО верит что на 10 %.