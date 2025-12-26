НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Статья 274 УК РК будто специально придумана для нас – журналист
 
 
N
§ NG.kz
Статья 274 УК РК будто специально придумана для нас – журналист
26.12.25 - 13:12
«Сейчас, в связи с новыми громкими кейсами, даже разработчики законов начали говорить о том, что уголовную статью пора декриминализировать», - написал Козачков на своей странице в социальной сети на фоне ряда резонансных дел.
A
§ ACROS
Re: Статья 274 УК РК будто специально придумана для нас –...
26.12.25 - 13:12
Цитата://Статья 274 (распространение заведомо ложной информации) Уголовного кодекса//

А, если так: - человек не знал ЗАРАНЕЕ, что он говорит про заведомо ложную информацию, он может думал что говорит ПРАВДУ, например бабушка на лавочке у подьезда говорит своим подругам- что пенсию увеличат на 10 %, а власти увеличили всего лишь на 8 %, то тогда как: - по какой статье её судить и привлекать к отвестственности ???
С одной стороны как бы ЛОЖНАЯ информация, а с другой НЕ ЗАВЕДОМА - она же СВЯТО верит что на 10 %.
maxsaf
§ maxsaf
Статья 274 УК РК будто специально придумана для нас – журналист
26.12.25 - 13:14
Цитата:
ACROS:
она же СВЯТО верит что на 10 %.

Всё, освободить от ответственности, за отсутствием состава преступления.
A
§ ACROS
Re: Статья 274 УК РК будто специально придумана для нас –...
26.12.25 - 13:28
Цитата:
maxsaf:
за отсутствием состава преступления.


Но, она же РАСПРОСТРАНЯЛА ложную информацию- как бы есть состав преступления - может не на СЕМЬ лет, а на 2,5 - точно тянет, или хотя бы на 15 суток подметания улиц.
директор пляжа
§ директор пляжа
Re: Статья 274 УК РК будто специально придумана для нас –...
26.12.25 - 14:01
слишком активный господин козачков.
грант отрабатывает видно же.
а че буржуйский фейсбук? а че не православный ВК?
