maxsaf: Власти РФ планируют заказать социологические исследования о состоянии русского языка и эффективности мероприятий госпрограммы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". Опросы проведут в Казахстане, Израиле, Индии, Китае, на Кубе и в Египте. По итогам мониторинга социологи также должны будут подготовить рекомендации по коммуникационной составляющей для повышения привлекательности русского языка. Они будут представлены на круглом столе в Москве.
Хорошо пусть проводят соц. исследования, почему только в Казахстане, Израиле, Индии, Китае, на Кубе и Египте.
Неоднократно обсуждали, в том числе и с вами, что особых проблем с русским языком в Казахстане нет. Детские сады, школы, колледжи и ВУЗ работают. Отмечали как проблемы, что недостаточно воспитателей, учителей в тех регионах, где проживают более 90% казахоязычного населения. При этом, из Костанае да и других регионов, мало кто согласится туда ехать и развивать русский язык. Также отмечал, что Амангельдинском и Жангельдинском районах нашей области проживают почти 100 % казахов, при этом школы в указанных райцентрах на русском языке функционируют. Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.
Нам нужна хорошая и правдивая аналитика, информация основанная на правдивых и достоверных фактах, которую мы могли бы обсудить.
Ниже по ссылке Дмитрий Дёмушкин и Дмитрий Потапенко отмечают, что в Москве, скорее всего и подмосковье в школах учатся дети мигрантов, которые составляют в классах более 50% учеников. При этом не знают русского языка, учителям приходится менять программу и подстраиватся под них. Форумчанин Виталий тоже говорил здесь на форуме. Вот, им нужно на мой взгляд, в первую очередь нужно заняться внутренними проблемами, а потом зарубежьем. Помнится анонсировали о строительстве в Узбекистана, если не ошибаюсь школ с обучением на русском языке. В настоящее время у федерального бюджета на это денег нет. Сами российские аналитики отмечают, что в связи с боевыми действиями на Украине на образование, медицину и другие социальные направления, деньги с каждым годом будут сокращаться.
Kairat stayer: Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.
Актуально до настоящего времени, хотя, более 5 лет прошло, в 2018 году феврале месяце отмечал, процитирую отрывок:
Кайрат стайер: Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяни. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение. Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%. В настоявшее время соседи нуждаются в различных мигрантах, по данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. При этом, у нас гарантирована свобода выбора дошкольного, среднего, средне-специального и ВУЗ-а, принятие соответствующего решения остается за родителями, они сами решают в какое заведение отдать своих детей, на казахском или на русском языке воспитания и обучения. Да соглашусь, что уровень образования в РФ лучше чем у нас, но в мировом масштабе нет, так в рейтинге 100 лучших ВУЗ-ов только МГУ им. Ломоносова на 95 месте, впереди планеты американские, европейские и развивающие азиатские страны и.т.д. Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ", вместе с тем, отдельные выпускники были уличены в коррупции, но это единицы.
«Когда депутаты собрались на осеннюю сессию в 1990 году, было объявлено о необходимости принятия декларация независимости. Потому что на тот момент все республики уже провозгласили свою независимость. Около 50 активных депутатов, которые хотели воспользоваться этой прекрасной возможностью, сформировали коалицию под названием «Новый Казахстан». Они написали статью и опубликовали в газете. Согласно их инициативе, Республика Казахстан должна стать гражданским обществом. Во-вторых, было решено, что русский язык будет государственным. Тогда непредвзятые граждане написали письмо в Верховный Совет, который в ответ подготовил свой проект. Тем временем еще одна группа депутатов написала уже другу декларацию», — вспоминает Берекет Карибаев.
«Несомненно, русский язык – это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу. Признателен Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, Советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании Учредительного договора и Устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов», - сказал Путин.
«В 2023/2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане – филиал МГУ имени М.В.Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца, в любой сфере – от физико-математической до творческой – востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество. В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Республике Казахстан наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами. Как говорил казахский народный мыслитель и просветитель Абай Кунанбаев, переводивший классиков русской литературы на казахский язык, «чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». Их он называл «ключом к жизни»», - сказал Путин.
Выше в посте за №153, более двух лет тому назад отмечал, что нам нужна хорошая и правдивая аналитика, информация основанная на правдивых и достоверных фактах, которую мы могли бы обсудить.
Ниже интересная и реальная история основанная на достоверных фактах. Процитирую, не самого себя как ранее, а строки из заметки (22.12.2025 года), пожалуйста:
История, всплывшая после Прямой линии главы государства, увы, очередная из тех, о которых саркастично говорят: «Никогда такого не было, и вот опять…» Переехавшие в Тюмень из казахского Павлодара с мамой и папой русские школьницы Морозовы вынуждены учиться дома, так как обе недобрали проходного балла в тюменскую среднюю школу. Их родной и единственный язык, которым они владеют, тюменские экзаменаторы сочли «плохим русским». Хотя совсем недавно, 9 декабря, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент призвал освободить при приеме в российские школы от экзаменов по русскому языку детей переселенцев, для которых он родной, как тюменская школа отказала сестрам Морозовым, не знающим никакого иного языка, кроме родного — русского.
