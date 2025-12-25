НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53220
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 25.12.25 - 18:00
Авария произошла сегодня, 25 декабря, на улице Шакшак Жанибека. Кадры столкновения, в результате которого легковой автомобиль оказался практически нанизан на ковш спецтехники, прислали читатели "НГ".
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2048
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 18:00
#1
Цитата:
на улице Шакшак Жанибека


Допрыгались. Я всю свою жизнь прожил в Костанае, и не знаю, где эта улица. Чертовы переименоваторы. Когда ж они наиграются? Сколько можно так над родным (?) городом издеваться-то?
В аптеку что ли пусть сходят, мазь от зуда купят
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2048
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 18:01
#2
Цитата:
смообщили "!НГ" 

Не торопитесь)
Rexyn
Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
747
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 19:04
#3
Цитата:
vofkakst:
Не торопитесь)

Спасибо, исправили.

Цитата:
vofkakst:
не знаю, где эта улица

это бывшая Уральская
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10482
Re: Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в...
Отправлено: 25.12.25 - 19:58
#4
Уважаемая редакция,скажите пожалуйста,а для чего существует сайт НГ,если для того что посмотреть видео надо обязательно в телеграмм зайти,если вы наивно предполагаете ,что куда вы денетесь, всё равно телегу откроете,так я вас огорчу,это видео уже по всем пабликам показали. :-P
Анатолий
Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
237
Фронтальный погрузчик въехал в легковой автомобиль в Костанае. Пострадал ребенок
Отправлено: 25.12.25 - 22:26
#5
Комментарий проходит проверку.
