Фраза "На дурака не нужен нож" из знаменитой песни Лисы Алисы и Кота Базилио в фильме «Приключения Буратино», означает, что глупого, наивного человека не нужно обманывать силой, его легко обвести вокруг пальца словами, соврать ему «с три короба», и он сам отдаст, что нужно, то есть не требует насилия, а лишь обмана. Происхождение: Песня написана Булатом Окуджавой и Алексеем Рыбниковым, а исполняется персонажами в фильме.Смысл: Подчеркивается, что дураков много, и с ними легче иметь дело не хитростью, а лживыми обещаниями и лестью, чем с хвастуном или жадиной.Полная цитата: "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь — и делай с ним, что хошь!