Срок досудебного расследования в отношении бывшего руководителя Костанайского облздрава продлен
 
 
Срок досудебного расследования в отношении бывшего руководителя Костанайского облздрава продлен
25.12.25 - 14:53
Об этом «НГ» сообщила прокуратура Костанайской области, отвечая на запрос редакции. Вместе с ним фигурантом по уголовному делу, связанному с закупкой медицинского оборудования по завышенной стоимости, теперь проходит и его заместитель Ерболат Доспанов.
Re: Срок досудебного расследования в отношении бывшего...
25.12.25 - 14:53
Долгоиграющий ремонт областной детской больницы - тоже ему вменяют ??
Re: Срок досудебного расследования в отношении бывшего...
25.12.25 - 16:51
Очень вероятно что он заговорит, или даже запоет, хотя может включит мужика и упрется рогами в стену, мол ничего не знаю, действовал один по своему убеждению
