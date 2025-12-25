НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Полиция перед новогодними праздниками проводит рейды по...
25.12.25 - 16:18
Полиция перед новогодними праздниками проводит рейды по точкам продажи фейерверков и петард. Нарушителей привлекают, что не останавливает покупателей их опасной продукции. Нужно ли вовсе запретить использование фейерверков?
Re: Полиция перед новогодними праздниками проводит рейды по...
25.12.25 - 16:18
Проголосовал за ТРЕТИЙ пункт: - это такая же новогодняя традиция как салат Оливье, мандарины и шампанское на праздничном столе.
Тогда уже гос.органам надо быть ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ: - откуда ингридиенты салата и есть ли у этих продуктов сертификаты, откуда завезены мандарины и прошли ли они фитосанитарный контроль и по водочной лицензии ли куплено шампанское.

Первый пункт: - да какую угрозу несут, не смешите мои тапочки- Китай ТЫСЯЧА лет их использует и ничего- все живы-здоровы.
Второй пункт: - какие животные- смешно- кто то взрывает петарды на скотном дворе перед свиньями и коровами что ли ??
Четвёртый пункт: - тоже смешно:- да на нас одето ВСЁ контрафактное из Китая, Киргизии, Турции и прочих братских стран с лейблами маде ин Италия, Франция, Гучи, Дольче и прочими Габанами- тогда надо начинать отсюда- они тоже сделанв из НЕКАЧЕСТВЕННОГО материала и причиняют вред телу и здоровью.
