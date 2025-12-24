Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
Отправлено: 24.12.25 - 17:27
Адвокаты главного редактора КазТАГ Амира Касенова, которого пригласили на следственные действия 23 декабря в Есильское РОВД Астаны, сообщили о его задержании. Касенов с момента прибытия в ИВС объявил голодовку. Читать новость
Карачун: У ВСЕХ должно быть право высказывать свою точку зрения, какой бы она ни была. И у журналистов и у не журналистов.
Карачун, вы так не переживайте. Я ещё лет этак 12 перестал заходить на их сайт, так как их новости заканчивались через 1-2 абзаца и далее для чтения требовалась оплата. Это также как даже сейчас, чтобы простому человеку ознакомится с нормативными актами, в том числе ГОСТами и СП Казахстана требуется оплата для ресурса их выставляющих в интернет. Все последние года заходил на сайт КАЗТАГ только на работе, так как такие сайты были доступны в офисе, их оплачивала моя организация. А сегодня после новости зашёл и обалдел, что просто новости... Бесплатны для ознакомления!!! Но возможно не все
Кстати, если вы наберёте в поисковике " КАЗТАГ ИНН" то хоть один по проверке юрлиц вам выдаст информацию об этом юрлице, довольно краткую (дальше только за деньги) но понятно что это просто частник, пользующийся советским именем КАЗТАГа.
Так что, как мог объяснил свое мнение, что это давно просто частная фирма, которая не должна пользоваться таким именем с историей больше 100 лет, которую многие воспринимают все же как официальное СМИ Казахстана.
Ну а дальше, нужно ждать официальной информации по происходящей ситуации, так как тот же Freedom finance с чем связана ситуация, довольно своеобразная контора...
«Адвокаты главного редактора КазТАГ Амира Касенова, которого в 19:00 пригласили на следственные действия в Есильское РОВД Астаны, сообщили о его задержании. Считаю, это правовым беспределом со стороны органов и заказчиков в лице Турлова и Freedom finance.
Журналист или не журналист должен фильтровать свое личное отношение к каким-либо ситуациям происходящим в гос-ве и не давать повод для возбуждения уголовного дела! Точки зрения могут быть разные и они не всегда подпадают под справедливость! Обвинять кого-либо, не имея на то оснований, журналист или не журналист не имеет права, поскольку необоснованные обвинения не имеют никакого отношения к справедливости!
Нурбанчик: Это также как даже сейчас, чтобы простому человеку ознакомится с нормативными актами, в том числе ГОСТами и СП Казахстана требуется оплата для ресурса их выставляющих в интернет.
Не совсем понял, по-моему чтобы прочитать их онлайн денег не спрашивают. Во всяком случае сейчас пару каких-то рандомных полистал "дэньги давай, да" не сказали. Хотя это конечно довольно странно требовать платы за государственный документ. Это же не объект интеллектуальной собственности, каким в какой-то мере может считаться та же статья на новостном портале.
Карачун: У ВСЕХ должно быть право высказывать свою точку зрения, какой бы она ни была.
Скажите это акиму района в отношении глав.ред. районных газет.
Цитата:/чтобы сильные СМИ оставались и работали.///
Сильные СМИ - очевидно это не относиться к районным газетам.
Цитата:
абике: необоснованные обвинения не имеют никакого отношения к справедливости!
А, кто сказал что СМИ - это тот орган где СПРАВЕДЛИВО - это прежде всего СУБЬЕКТИВНОЕ мнение или СУБЬЕКТИВНЫЕ суждения того или иного журналиста или СУБЬЕКТИВНОЕ мнение всей редакции по той или иной проблемме, всего лишь.
Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать