Отправлено: - 16:16

maxsaf:

Власти РФ планируют заказать социологические исследования о состоянии русского языка и эффективности мероприятий госпрограммы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". Опросы проведут в Казахстане, Израиле, Индии, Китае, на Кубе и в Египте. По итогам мониторинга социологи также должны будут подготовить рекомендации по коммуникационной составляющей для повышения привлекательности русского языка. Они будут представлены на круглом столе в Москве.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.10.2023 - 17:19]

Цитата:Хорошо пусть проводят соц. исследования, почему только в Казахстане, Израиле, Индии, Китае, на Кубе и Египте.Неоднократно обсуждали, в том числе и с вами, что особых проблем с русским языком в Казахстане нет. Детские сады, школы, колледжи и ВУЗ работают. Отмечали как проблемы, что недостаточно воспитателей, учителей в тех регионах, где проживают более 90% казахоязычного населения. При этом, из Костанае да и других регионов, мало кто согласится туда ехать и развивать русский язык. Также отмечал, что Амангельдинском и Жангельдинском районах нашей области проживают почти 100 % казахов, при этом школы в указанных райцентрах на русском языке функционируют. Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.Нам нужна хорошая и правдивая аналитика, информация основанная на правдивых и достоверных фактах, которую мы могли бы обсудить.Ниже по ссылке Дмитрий Дёмушкин и Дмитрий Потапенко отмечают, что в Москве, скорее всего и подмосковье в школах учатся дети мигрантов, которые составляют в классах более 50% учеников. При этом не знают русского языка, учителям приходится менять программу и подстраиватся под них. Форумчанин Виталий тоже говорил здесь на форуме. Вот, им нужно на мой взгляд, в первую очередь нужно заняться внутренними проблемами, а потом зарубежьем. Помнится анонсировали о строительстве в Узбекистана, если не ошибаюсь школ с обучением на русском языке. В настоящее время у федерального бюджета на это денег нет. Сами российские аналитики отмечают, что в связи с боевыми действиями на Украине на образование, медицину и другие социальные направления, деньги с каждым годом будут сокращаться.Здесь: