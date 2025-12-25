НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Одним вернули, другим убрали - Изменение автобусного маршрута привело к новой проблеме в Тобыле
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53216
Одним вернули, другим убрали - Изменение автобусного маршрута привело к новой проблеме в Тобыле
Отправлено: 25.12.25 - 12:28
Отправлено: 25.12.25 - 12:28
История с автобусным маршрутом № 102, начавшаяся с просьбы жителей микрорайона Механизаторов, привела к новой проблеме - теперь без общественного транспорта остались жители улицы Ленина. Смогут ли им помочь костанайские чиновники?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29445
Re: Одним вернули, другим убрали - Изменение автобусного...
Отправлено: 25.12.25 - 12:28
#1
Цитата:
теперь без общественного транспорта остались жители улицы Ленина

Срочно переименовать - и всё наладится :lol:
