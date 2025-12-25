НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр торговли заявил, что всегда ходит на базар и торгуется
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53216
Министр торговли заявил, что всегда ходит на базар и торгуется
Отправлено: 25.12.25 - 09:37
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса рассказал журналистам, каким будет новогодний стол в его семье и сколько денег он планирует на него потратить.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
467
Re: Министр торговли заявил, что всегда ходит на базар и...
Отправлено: 25.12.25 - 09:37
#1
Для кого-то стол за 100-120 К, а у кого-то это месячная зарплата
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
914
Re: Министр торговли заявил, что всегда ходит на базар и...
Отправлено: 25.12.25 - 11:22
#2
кому эти байки он втирает? ходит и торгуется, брехня. его подчиненные и водители ходят и торгуются. Он в кабинете сидит и жмет кнопки.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10481
Министр торговли заявил, что всегда ходит на базар и торгуется
Отправлено: 25.12.25 - 11:25
#3
Кто вообще ещё ходит на базар,за покупками,я лет 10 точно там ничего не покупал.
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1013
Re: Министр торговли заявил, что всегда ходит на базар и...
Отправлено: 25.12.25 - 13:12
#4
//Он заявил, что резкого подорожания продуктов в декабре не ожидается//
медленное и плавное ожидается?
на что вообще способно правительство вот вопрос)
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8680
Re: Министр торговли заявил, что всегда ходит на базар и...
Отправлено: 25.12.25 - 13:25
#5
Цитата:
Добринцофф:
Кто вообще ещё ходит на базар,


Я хожу, но только за вещами: - люблю торговаться, это процесс общения - умение отстаивать, доказывать СВОЁ, и внука вожу и учу этому - хоть на 100-1000 тенге уступят, для меня это хорошо - никто мне за ПРОСТО так на улице не даст эти 100-1000 тенге.
