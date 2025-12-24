Отправлено: - 15:26

111:

А у нас наше ОСИ в том году, уже вечером, зная что разбился самолет, наши мусульмане , что важно, ходящие в мечеть, вышли хороводить и делать рилсы, на крови.. Ни капли сочувствия к этой трагедии у наших костанайцев например не было.

Цитата:....Ты как общественный деятель должен был собрать внеочередной пленум ОСИ и прописочить этих хороводцев...