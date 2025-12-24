НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С января в Казахстане начнут контролировать цены на фарш, огурцы, помидоры и другие продукты
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53209
С января в Казахстане начнут контролировать цены на фарш, огурцы, помидоры и другие продукты
Отправлено: 24.12.25 - 22:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил в кулуарах Мажилиса, что с 6 января в Казахстане возьмут под контроль цены на ещё 14 социально значимых продовольственных товаров.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2209
Re: С января в Казахстане начнут контролировать цены на фарш,...
Отправлено: 24.12.25 - 22:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....наконец то...хоть возьмут в свои руки огурцы и помидоры...
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2046
Re: С января в Казахстане начнут контролировать цены на фарш,...
Отправлено: 24.12.25 - 22:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда айбанк начал контролировать теньгу - девальвация, доллар со 180 жахнул до 300,
Бензин взыл под госконтролем. Теперь будем вспоминать запах огурцов))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS