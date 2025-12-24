НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53209
Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
Отправлено: 24.12.25 - 17:27
Адвокаты главного редактора КазТАГ Амира Касенова, которого пригласили на следственные действия 23 декабря в Есильское РОВД Астаны, сообщили о его задержании. Касенов с момента прибытия в ИВС объявил голодовку.
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2046
Re: Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
Отправлено: 24.12.25 - 17:27
#1
Цитата:
Это журналист. Журналисты, у них должно быть право высказывать свою точку зрения 

У ВСЕХ должно быть право высказывать свою точку зрения, какой бы она ни была. И у журналистов и у не журналистов.
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2317
Главреда КазТАГ задержали в Астане. Он объявил голодовку
Отправлено: 24.12.25 - 21:57
#2
Цитата:
Карачун:
У ВСЕХ должно быть право высказывать свою точку зрения, какой бы она ни была. И у журналистов и у не журналистов.

Карачун, вы так не переживайте.
Я ещё лет этак 12 перестал заходить на их сайт, так как их новости заканчивались через 1-2 абзаца и далее для чтения требовалась оплата. Это также как даже сейчас, чтобы простому человеку ознакомится с нормативными актами, в том числе ГОСТами и СП Казахстана требуется оплата для ресурса их выставляющих в интернет.
Все последние года заходил на сайт КАЗТАГ только на работе, так как такие сайты были доступны в офисе, их оплачивала моя организация.
А сегодня после новости зашёл и обалдел, что просто новости... Бесплатны для ознакомления!!! Но возможно не все

Кстати, если вы наберёте в поисковике " КАЗТАГ ИНН" то хоть один по проверке юрлиц вам выдаст информацию об этом юрлице, довольно краткую (дальше только за деньги) но понятно что это просто частник, пользующийся советским именем КАЗТАГа.

Так что, как мог объяснил свое мнение, что это давно просто частная фирма, которая не должна пользоваться таким именем с историей больше 100 лет, которую многие воспринимают все же как официальное СМИ Казахстана.

Ну а дальше, нужно ждать официальной информации по происходящей ситуации, так как тот же Freedom finance с чем связана ситуация, довольно своеобразная контора...

[Исправлено: Нурбанчик, 24.12.2025 - 23:02]
