Карачун:

У ВСЕХ должно быть право высказывать свою точку зрения, какой бы она ни была. И у журналистов и у не журналистов.

Цитата:Карачун, вы так не переживайте.Я ещё лет этак 12 перестал заходить на их сайт, так как их новости заканчивались через 1-2 абзаца и далее для чтения требовалась оплата. Это также как даже сейчас, чтобы простому человеку ознакомится с нормативными актами, в том числе ГОСТами и СП Казахстана требуется оплата для ресурса их выставляющих в интернет.Все последние года заходил на сайт КАЗТАГ только на работе, так как такие сайты были доступны в офисе, их оплачивала моя организация.А сегодня после новости зашёл и обалдел, что просто новости... Бесплатны для ознакомления!!! Но возможно не всеКстати, если вы наберёте в поисковике " КАЗТАГ ИНН" то хоть один по проверке юрлиц вам выдаст информацию об этом юрлице, довольно краткую (дальше только за деньги) но понятно что это просто частник, пользующийся советским именем КАЗТАГа.Так что, как мог объяснил свое мнение, что это давно просто частная фирма, которая не должна пользоваться таким именем с историей больше 100 лет, которую многие воспринимают все же как официальное СМИ Казахстана.Ну а дальше, нужно ждать официальной информации по происходящей ситуации, так как тот же Freedom finance с чем связана ситуация, довольно своеобразная контора...