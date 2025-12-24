Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Семьи жертв крушения рейса Баку – Грозный прибыли в Актау
Отправлено: 24.12.25 - 11:48
Родственники членов экипажа самолёта Embraer авиакомпании AZAL, погибших в результате крушения рейса Баку – Грозный, посетили Актау. Визит был приурочен к годовщине трагической катастрофы
Отправлено: 24.12.25 - 11:48
А у нас наше ОСИ в том году, уже вечером, зная что разбился самолет, наши мусульмане , что важно, ходящие в мечеть, вышли хороводить и делать рилсы, на крови..
Ни капли сочувствия к этой трагедии у наших костанайцев например не было.
Объяснили что это не наш самолет просто.
И корреспондент снимающий с одного из СМИ, на вопрос почему именно в этот вечер надо было хороводить и ржать как лошади, снимая Сторис, тоже почему то разобиделся на меня.
Вот такие тут у нас нравы..
Отправлено: 24.12.25 - 12:19
Цитата:
А красну девицу не позвали, вот она и разобиделась, и строчит теперь одно и то же
Отправлено: 24.12.25 - 13:36
Цитата:
Цитата:
Когда идет траур, ты вызываешь каких то девиц?
maxsaf:
Цитата:
А красну девицу не позвали,
Когда идет траур, ты вызываешь каких то девиц?
Отправлено: 24.12.25 - 15:26
Цитата:
....Ты как общественный деятель должен был собрать внеочередной пленум ОСИ и прописочить этих хороводцев...
111:
....Ты как общественный деятель должен был собрать внеочередной пленум ОСИ и прописочить этих хороводцев...
Отправлено: 24.12.25 - 15:35
Цитата:
Прописочил уже, в этом году у нас ни нового года, ни елки и ни хороводов.
Аллах как говорится наказал..
родом из Шанхая2022:
Прописочил уже, в этом году у нас ни нового года, ни елки и ни хороводов.
Аллах как говорится наказал..
Отправлено: 24.12.25 - 19:12
Цитата:
Гринч видимо постарался, испортил праздник.
Цитата:
Каждый день где-то какой-то траур. Тебе же это никак не мешает развлекать себя "грушевым"
111:
Гринч видимо постарался, испортил праздник.
Цитата:
111:
Каждый день где-то какой-то траур. Тебе же это никак не мешает развлекать себя "грушевым"
Отправлено: 24.12.25 - 19:45
Цитата:
Цитата:
У нас не каждый день погибают от ПВО граждане Казахстана на самолетах.
По моему это было один раз.
Зачем сочинять и принижать их гибель?
maxsaf:
Цитата:
У нас не каждый день погибают от ПВО граждане Казахстана на самолетах.
По моему это было один раз.
Зачем сочинять и принижать их гибель?
Отправлено: 24.12.25 - 20:49
Цитата:
Ты уже в день крушения знал, сколько там было казахстанцев на борту? Твои соседи не знали, вот и праздновали.
111:
Ты уже в день крушения знал, сколько там было казахстанцев на борту? Твои соседи не знали, вот и праздновали.
Отправлено: 24.12.25 - 21:38
Цитата:
.....Всевышний никого и никогда не наказывает,человечество само себя наказывает...заповеди соблюдали и жили мирно и спокойно...
111:
.....Всевышний никого и никогда не наказывает,человечество само себя наказывает...заповеди соблюдали и жили мирно и спокойно...
Отправлено: 24.12.25 - 22:21
Цитата:
Не знаю как в исламе, но в христианстве - жёстко наказывает. Один только всемирный потоп чего стоит. Ну и так, по мелочи: Содом и Гоморра тоже отгребли, причем все, и дети, и старики, и даже примерные верующие.
родом из Шанхая2022:
Не знаю как в исламе, но в христианстве - жёстко наказывает. Один только всемирный потоп чего стоит. Ну и так, по мелочи: Содом и Гоморра тоже отгребли, причем все, и дети, и старики, и даже примерные верующие.
