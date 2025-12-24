Re: «Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» -...

Отправлено: - 21:32

Я одного не могу понять начиная с нашей независимости. Придя во власть есть одно желание сытно жрать, делать что хочу, и ни за что не отвечать! Открываем инет который всё помнит, и начинаем изучать что происходит у нас в стране на протяжении всех лет! И что мы видим , да то что работать на благо РОДИНЫ НИКТО ПРИДЯ ВО ВЛАСТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ, Я ИМЕЮ ВВИДУ РЕЗУЛЬТАТИВНО! А штаны просиживать это мы все можем. А главное БОЖЕ упаси критиковать власть! ВЫ уже тогда господа власть имущие с высокой трибуны обозначте свои притензии и хотелки, что бы народ знал как когда и где вам "уважаемым" поколны отбивать!