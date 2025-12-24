НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» - Адвокаты блогера из Карабалыка, обвиненного в вымогательстве, заявили о многочисленных нарушениях
 
 
«Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» - Адвокаты блогера из Карабалыка, обвиненного в вымогательстве, заявили о многочисленных нарушениях
Отправлено: 24.12.25 - 21:03
Отправлено: 24.12.25 - 21:03
В основном защитники ссылаются на процессуальные нарушения, которые, по их мнению, были допущены в ходе следствия. Однако их, как считают адвокаты, вполне достаточно, чтобы заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования.
maxsaf
Re: «Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» -...
Отправлено: 24.12.25 - 21:03
Отправлено: 24.12.25 - 21:03
оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге. Теперь следствие трактует эти штрафы, как ущерб репутации и экономическому благополучию 

Теперь все коррупционеры после уплаты штрафов и отсидки смогут написать заяву с целью возмещения репутационного и экономического ущерба :lol:
Z
Re: «Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» -...
Отправлено: 24.12.25 - 21:32
Отправлено: 24.12.25 - 21:32
#2
Я одного не могу понять начиная с нашей независимости. Придя во власть есть одно желание сытно жрать, делать что хочу, и ни за что не отвечать! Открываем инет который всё помнит, и начинаем изучать что происходит у нас в стране на протяжении всех лет! И что мы видим , да то что работать на благо РОДИНЫ НИКТО ПРИДЯ ВО ВЛАСТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ, Я ИМЕЮ ВВИДУ РЕЗУЛЬТАТИВНО! А штаны просиживать это мы все можем. А главное БОЖЕ упаси критиковать власть! ВЫ уже тогда господа власть имущие с высокой трибуны обозначте свои притензии и хотелки, что бы народ знал как когда и где вам "уважаемым" поколны отбивать!
Z
«Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» - Адвокаты блогера из Карабалыка, обвиненного в вымогательстве, заявили о многочисленных нарушениях
Отправлено: 24.12.25 - 22:05
Отправлено: 24.12.25 - 22:05
#3
Вот интересно люди это читают хотябы иногда, что бы не выглядеть невежей. особенно пункт 19!https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

Z
«Формально нет ни потерпевшего, ни подозреваемого» - Адвокаты блогера из Карабалыка, обвиненного в вымогательстве, заявили о многочисленных нарушениях
Отправлено: 24.12.25 - 22:08
Отправлено: 24.12.25 - 22:08
#4
Почему ссылка на устав ООН не прикрепляется??? У нас сайт когда либо обретёт нормальный образ???
